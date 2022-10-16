Başbağlar Katliamı'nın 21 sanığı yarın hakim karşısına çıkacak

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 sivilin PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı'na ilişkin 21 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesiyle ilgili 21 sanık hakkında Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Katliamda sorumluluğu bulunduğu ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Soruşturma aşamasında, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek.

- Olay

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993'te gelen terör örgütü mensupları, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek toplam 33 vatandaşı şehit etmişti.



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