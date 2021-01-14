Başhekim Karagöz: "Güvenli ve sağlıklı yarınlar için aşı şart”

Samsun’da Kovid-19 aşıları yapılmaya başlandı. Devlet ve özel hastanelere gönderilen Kovid-19 aşısı ilk olarak sağlık çalışanlarına yapılıyor.

Korona salgını aşılanma süreci dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin aşı olmalarıyla başladı. Aşılama süreci bu sabah sağlık çalışanlarının aşılanmasıyla devam ediyor. Yurdun dört bir yanında aşı olmak isteyen sağlık çalışanları Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak bu sabah itibariyle aşılarını olmaya başladı; Liv Hospital Samsun sağlık personeli de bu hastanelerden biri oldu.

Liv Hospital Samsun’da ilk aşıyı Başhekim Dr. Yılmaz Karagöz vuruldu. Karagöz, “Bugün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan aşı denetimi sonrası tüm personelimizin aşılanma sürecini planladık. 300 personelimizin aşı programını oluşturduk, personelimize vurulacak aşılar depomuzda. Hafta sonuna kadar aşılanma sürecini tamamlamış olmayı planlıyoruz. Gelecek günleri sağlıkla karşılayacağımıza inancım tam. Güvenli ve sağlıklı yarınlar için CoronaVac aşısını vurdurmamız şarttır. Şimdiden tüm hastanemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

