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  4. Başıboş dolaşan hayvanlara otomobil çarptı: 1 hayvan telef oldu

Başıboş dolaşan hayvanlara otomobil çarptı: 1 hayvan telef oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.11.2020 09:21 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de çevre yolunda başıboş şekilde dolaşan büyükbaş hayvanlara servis aracı çarptı.

Arnavutköy’de çevre yolunda başıboş şekilde dolaşan büyükbaş hayvanlara servis aracı çarptı. 1 hayvan telef oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy - Haraççı çevreyolunda meydana geldi. Çevre yolunda başıboş şekilde dolaşan 2 hayvan, 34 LDS 542 plakalı aracı ile ilerleyen Sercan Turan’ın önüne çıktı. Hayvanların önüne birden çıkması ile birlikte direksiyon hakimiyetini kaybeden Sercan Turan 2 hayvana da çarptı. Çarpmanın etkisiyle hayvanlardan 1 tanesi telef oldu.
Kaza ile ilgili konuşan otomobil sürücüsü Sercan Turan, “Hayvanlar birden önüme atladılar, sağımda ve solumda araçlar vardı hiçbir şey yapamadım. O esnada duramadım ve hayvanlara çarptım. Çarptığım andan itibaren hayvanların sahiplerini arıyorum çevredeki insanlara soruyorum ama kimse bilmiyor. Gerçekten bu çok tehlikeli bir davranış ve sürücülere zor anlar yaşatıyor” Şeklinde konuştu.

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