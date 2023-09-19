Başıboş köpeklerin ayıya saldırdığı anlar kamerada

Yaban hayatını korumak için ormanlara bırakılan mamalar başıboş köpeklerin ormanda toplanmasına neden oldu. Soğuksu Milli Parkı’nda bırakılan mamaları yemek için gelen bir ayının köpek sürüsünün saldırısına uğrayarak kovalandığı görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Veteriner Hekim Doğanay Vural, başıboş köpeklerin yaban hayatında oluşturabileceği tehlikeleri İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Veteriner Hekim Vural, başıboş köpeklerin yıllardır Türkiye’de bir sorun haline geldiğini söyledi. Mesleğini hayvanları çok sevdiği için tercih ettiğini ifade eden Vural, yaban hayatındaki tüm hayvanları kucakladığını söyleyerek, “Biz köpekleri seviyoruz diye onları beslersek, hele ki ormanlarda yemlerle beslersek bu sefer yaban hayvanlarıyla köpekleri bir araya getirmiş oluyoruz. Kırsal kesimlerde insanların yol kenarlarına yem ve mama bıraktıklarını görüyorum. Yolun kenarına mama bırakmak çok yanlış bir davranış. Hem yoldan geçen arabaların köpeklere çarpma ihtimali var hem de yaban hayatındaki kurtların, ayıların köpeklere zarar verme ihtimali var” dedi.

“ŞEHİRDEKİ KÖPEKLERİN ÇÖZÜMÜ KESİNLİKLE ARANMALI”

Sağlıklı bir hayvanın insanlara zarar vereceğini düşünmediğini dile getiren Vural, “Fakat kuduz bir köpek, yaban hayatından kuduz bulaşmış bir köpek saldırganlaşabilir. Kuduz hastalığını araştırmalarını tavsiye ediyorum. Kuduz hastalığına bulaşmış bir hayvan tehlikeli olur. Dolayısıyla şehirdeki köpeklerin çözümü kesinlikle aranmalı. Aynı şekilde yaban hayatına zarar veren köpeklerin de çözümüne bakılmalı” diye konuştu.

“DOĞADAKİ YABAN HAYVANLARININ ÖLÜMÜ İLE SONUÇLANIYOR”

Yaban hayatında birçok kez köpekle ayının karşılaşmasına şahit olduğunu aktaran Vural, “Bildiğimiz boz ayı yola doğru iniyor. Köpekler hayvanı strese sokuyor. Köpekler, sürekli bir saldırı davranışındalar. Çünkü ortada bir yiyecek var. Genelde hayvanlar burada kesişiyor. Mama atıyorlar, ardından ise yaban hayvanı geliyor, köpek de geliyor. O mamayı köpek kıskanıyor, ayı kıskanıyor. Bu kimi zaman köpeğin ölümü ile sonuçlanıyor, kimi zaman da doğadaki yaban hayvanlarının ölümü ile sonuçlanıyor. Belki boz ayının ölümü ile sonuçlanmıyor ama sadece doğamızda ayılar yaşamıyor ki, karaca, karacaların yavruları, geyik yavruları, tavşanlar, vaşak yavruları, yani nesli tehlike atındaki belki de Anadolu parsının yavrusunun olduğunu düşünün, belki de ona zarar verebilecek bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu sorunun çözülmesi gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

“ÇOK SIKINTILI BİR DURUM VAR”

Şehirdeki köpeğin aynı günün akşamında dağda ayıya saldırdığını söyleyen Vural, “Bizim kasap dükkanımız var. Dükkanın önüne tabii ki köpekler geliyor. Ben hayvanseverim, onları orada besliyorum. Zaten şehirdeler, yapabilecek başka bir şeyim yok. Aç gördüğüm zaman kendi imkanlarım dahilinde besliyorum. Ben onu orada seviyorum ama akşamında gidiyor hayvan ayıya saldırıyor, geyiğe saldırıyor, vaşağa saldırıyor, karacaya saldırıyor. Yani burada çok sıkıntılı bir durum var” dedi.

“DOĞAYA YABAN HAYATINA MAMA BIRAKMAYIN”

Sokak hayvanlarını beslemek için ormanlara, dağlara, kırsal alanlara gidilmemesi gerektiğini vurgulayan Vural, “Orası yaban hayvanlarının kendi bölgesi. Biz yaban hayvanlarının kendi bölgesine mama bıraktığımızda bu sefer köpekler de orayı bölgesi olarak belirliyor. Yaban hayvanı köpek çatışması ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu konuda tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Doğaya yaban hayatına mama bırakmayın” ifadelerine yer verdi.

Vural, insanların hayvanlara vermek istediği mamayı bulundukları ortamda vermeleri gerektiğine ve ölmüş bir domuz bulduklarında onu gömmeleri gerektiğine vurgu yaptı. Yaban hayatının tehlikeye atılamayacak kadar önemli olduğuna dikkati çeken Vural, başıboş köpek sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

