Nihat Kahveci canlı yayında çıldırdı: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 3-3 sona eren karşılaşma, futbolseverlere uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir 90 dakika yaşattı. Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren Nihat Kahveci, hem oyuna hem de kritik kararlara dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

DERBİ GİBİ DERBİ

Karşılaşmanın temposu, pozisyon zenginliği ve golleriyle gerçek bir derbi havasında geçtiğini vurgulayan Nihat Kahveci, maçın izleyenleri fazlasıyla tatmin ettiğini belirtti. Kahveci, karşılaşmaya dair genel değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"6 gol, 37 şut, direkten dönen toplar... Son dakikaya kadar hep bir şey bekledik. Maçta yok yok. İki takımın bir sonraki maçından önce iki gün kampa girip dinleneceğim. İki takımın mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Derbi dediğin böyle olur. Birbirinden güzel gollere, pozisyonlara doydum. Şu anki skor Galatasaray'a yaradı."

GOLLERDE BİREYSEL HATALAR ÖNE ÇIKTI

Karşılaşmada atılan gollerin büyük bölümünde savunma hatalarının belirleyici olduğunu ifade eden Kahveci, özellikle bazı oyuncuların yaptığı bireysel yanlışlara dikkat çekti. Muçi ve Olai’nin gollerinde yaşanan pozisyonları detaylandıran Kahveci şu sözleri kullandı:

"Muçi'nin attığı golde asist Gökhan Sazdağı. Bireysel bir hata var golde. Bıraksa belki auta gidecek bir pozisyon ancak topu merkeze uzaklaştırdı son haftaların Muçi gelişine vurdu gol oldu. Top başka bir yere gidiyordu Olai'ye çarptı gol oldu. Olai'nin golünde de Rashica ve Ndidi'nin hatası var. Topu uzaklaştırmadı ikisi de."

"KIRMIZI KART AĞIR"

Maçın en çok konuşulan anlarından biri olan El Bilal Toure’ye çıkan kırmızı kartla ilgili de görüşlerini paylaşan Kahveci, kararın ağır olduğu kanaatini dile getirdi. VAR müdahalesine de değinen eski milli futbolcu, hakem kriterlerinin net olmadığını savundu:

"El Bilal Toure'nin pozisyonunda bana göre kırmızı kart ağır. Fotoğrafı göre kırmızı kart der. Ancak pozisyonu izlediğinde gaddarlık, şiddet, agresiflik görmedim. Bana göre kart ağır ancak yoruma açık. Bence buna VAR karışmamalı. Pozisyonlarda kriter yok ki. Jota'nın pozisyonunda çağırmamıştı."

BEŞİKTAŞ TARİHİNİN EN KÖTÜSÜ

Nihat Kahveci’nin en ağır eleştirisi ise Jurasek’e geldi. Kırmızı kart sonrası oyunun tamamen değiştiğini belirten Kahveci, Jurasek’in performansını ve tercihlerini sert ifadelerle eleştirdi:

"Kırmızı karttan sonra maç başka bir hüviyete döndü. Beşiktaş, otobüs çekmek zorunda kaldı. Jurasek artık yok. Ben şahsen üzülüyorum. Beşiktaş tarihinin en kötü transferi. Bence artık 1 numaraya yazılacak biri halişne geldi. İlk 5'in içine rahat girdi. Attığı şut ne kadar kötüydü, ne kadar kötü bir tercihti. Abraham'ı görse orada belki maç 4-2 olacak ve maç bitecek. Tercihiyle belki galibiyeti engelledi."