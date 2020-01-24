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  4. Basın emekçisi İbrahim Suluban vefat etti

Basın emekçisi İbrahim Suluban vefat etti

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.01.2020 18:55 | Son Güncelleme

Balıkesir basınının emektarı İbrahim Suluban tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Balıkesir basınının emektarı yıllarca matbaalarda mürettip, baskıcı, dağıtım elamanı olarak çalışan ve basın dünyasında ’Deli’ lakaplı İbrahim Suluban son 1 aydır hastanede tedavi görmekteydi.

Balıkesir basınının emektarı İbrahim Suluban tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Balıkesir basınının emektarı yıllarca matbaalarda mürettip, baskıcı, dağıtım elamanı olarak çalışan ve basın dünyasında ’Deli’ lakaplı İbrahim Suluban son 1 aydır hastanede tedavi görmekteydi. 63 yaşındaki İbrahim Suluban 2 çocuk babası idi. Basın emekçisi İbrahim Suluban Zağnos Paşa Camisinde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Suluban’ın cenaze namazına AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Basın İlan Kurumu Müdürü Tahsin Şahin, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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