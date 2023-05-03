YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Basın İlan Kurumundan, Ankara Gazeteciler Cemiyetinin medya raporuna tepki:

Basın İlan Kurumundan, Ankara Gazeteciler Cemiyetinin medya raporuna tepki:

03.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın İlan Kurumu (BİK), "Ankara Gazeteciler Cemiyetinin, Avrupa Birliği finansmanıyla hazırladığı 2022 Medya Raporu'nda kuruma karşı haksız isnatlara yer verildiği" açıklamasında bulundu.

BİK'in yazılı açıklamasında, kurumun, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve oluşturulmak istenen dezenformasyonun önüne geçilmesini amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Her şeyden önce belirtmek isteriz ki tarafsız ve objektif değerlere bağlı kalınarak hazırlanmış gibi gösterilmeye çalışılan 'sözde' raporun kurumumuzla ilgili bölümleri incelendiğinde, Kontrol Müdürlüğümüzce 2022'de yapılan rutin denetimlerin ardından Cemiyete ait 24 Saat Gazetesi hakkında tesis edilen mahsup işlemi sonrasında kurumumuza duyulan kinin ve kontrolsüz öfkenin etkisinde kalındığı açıkça görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tarafsız gazeteci üyenin de yer aldığı Kontrol Kurulunun, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını haiz 24 Saat gazetesini, günlük asgari 2 bin 400 adet satması gerektiği halde matbaada sadece 250 adet basarak dağıtıma çıkarmak üzereyken adeta suçüstü yakaladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuya verdiği günlük 2 bin 400 tiraj sözü karşılığında resmi ilan alan söz konusu gazetenin asgari tirajın sadece onda birini basması şeklinde tebarüz eden ihlali karşısında Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği hükümlerine istinaden mahsup işlemi tesis edilmiştir. Gazetenin yaptığı itiraz, kurumumuzun yetkili organlarınca hayatın olağan akışına aykırı ve çelişkili bulunarak reddedilmiştir. İdari sürecin tamamlanmasının ardından mevzuatın gereği olan işlemler tatbik edilmiştir. Uygulanan mahsup bedeli kadar ilan tutarı, kurumumuza irat kaydedilmemiş, mevzuatın öngördüğü şekilde hakları gasbedilen diğer gazetelere dağıtılmıştır. Sözde rapor, bu durumu bile ayırt etme kabiliyetinden yoksun, gerçeklikten kopuk ve hukuki süreçlere yabancıdır. Anayasa'da öngörülen hak arama yollarını işletmek yerine böyle korsan raporlarla hukuki süreçlerin baltalamaya çalışılmasını, üstelik de bunun AB fonlarıyla yapılmasını kamuoyunun ve basın camiasının takdirlerine sunuyoruz."

Açıklamada, kurumun, Anayasa Mahkemesinin 2022'de aldığı kararın ardından aynı gün Yönetim Kurulu kararıyla Basın Ahlak Esaslarına yönelik incelemelerin durdurulduğunu kamuoyuyla paylaştığı aktarılarak, "Sözde raporda bu bilgi paragraf arasına sıkıştırılırken, yönetici özeti ve kamuoyuna yönelik mesaj içeriklerinde, Yönetim Kurulu kararımızın özel bir gayretle gözden kaçırılmaya çalışıldığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

BİK'in açıklamasında, kurum tarihinin en köklü ve büyük bütçeli dijital dönüşüm yatırımlarının gerçekleştirildiği bir dönemde, idari kararlar ve faaliyetler dolayısıyla zarar ediliyormuş izlenimi oluşturmaya çalışmanın gerçeklerle örtüşmediği vurgulandı.

İnternet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınarak resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı kazanabilmesini ve çalışanlarının basın kartı başta olmak üzere özlük haklarına kavuşmasını öngören yasa çalışmaları sırasında kimlerin meslek etiğine aykırı bir tavırla siyasi rol üstlendiklerini ve yasal düzenlemeye muhalefet ettiklerini kamuoyunun yakinen bildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Daha düne kadar 'Hodri meydan, Basın İlan gelirlerini peşkeş çektirmeyeceğim. İnternet için başka kaynak arasınlar. İnternet haber sitelerinden bize ne.' diyenlerin, bugün çalakalem yazdıkları sözde raporlarında mevzuatımızı eleştirerek, internet haber sitelerine sahip çıkıyormuş gibi görünerek sergiledikleri samimiyetsizliklerini, sayıları 500'e yaklaşan yeni paydaşlarımız çok iyi bilmektedir."

Açıklamada, süreli yayınların, bulundukları kontenjan ve dağıtım tablosunda sahip oldukları puantaja göre elektronik ortamda resmi ilanları aldığı belirtilerek, "Her süreli yayın, aynı kontenjan grubundaki diğer yayınların resmi ilan alma, mahsup, telafi gibi tüm durumlarını görebilmektedir. Dolayısıyla yayınlara ait hiçbir bilginin ilgililerinden saklanması mümkün değildir ve 62 yıllık tarihimizin hiçbir döneminde buna gerek duyulmamıştır." bilgisi paylaşıldı.

Kurumun, kanunların verdiği yetki çerçevesinde görevini en iyi şekilde yerine getirmeyi ve basına destek vermeyi kararlılıkla sürdüreceğine dikkat çekilen açıklamada, "Hakikatten uzak, gerçekleri çarpıtmayı adet haline getirmiş, ülkesinin değerlerine ve kurumlarına bu denli yabancılaşmış bir zihniyetin kendi şahsi çıkarları için basın özgürlüğünü bir kalkan olarak kullanma teşebbüsünü beyhude buluyor ve kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yenikapı Marmaray’da raylara atlayan şahıs hayatını kaybettiYenikapı Marmaray’da raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüErzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Başkentgaz bedelsiz doğal gaz kullanımına ilişkin detayları açıkladıBaşkentgaz bedelsiz doğal gaz kullanımına ilişkin detayları açıkladı
Anahtar Kelimeler:
bik

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:14
Sabah
05:53
Öğle
13:06
İkindi
16:57
Akşam
20:09
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Çarşamba

Safranbolu eczanesi
Kadikoy
Manolya eczanesi
Sisli
Zeren eczanesi
Uskudar
Cumhuriyet eczanesi
Kadikoy
Eczane caddepark eczanesi
Kucukcekmece
Yaşar eczanesi
Atasehir
Çapan eczanesi
Sancaktepe
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü! Cansız bedenini parçalara ayırıp...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.