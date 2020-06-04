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Basın İlan Kurumu’ndan yerel gazetelere ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 04.06.2020 17:14 | Son Güncelleme

Türkiye’nin etkin şekilde mücadele ettiği korona virüs (Kovid-19) küresel salgını mücadelesinde gazetecilere ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basına desteğini sürdürmeye devam eden Basın İlan Kurumu, çalışmalarına devam ediyor.Süreç kapsamında yerel gazetelere ziyarette bulunan Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ve Ankara Şube Müdür Yardımcısı Buğra Atılgan, Güçlü Anadolu Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Serkan Demirtaş ve çalışanlarla bir araya gelerek süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.Yaşanan pandemi sürecinde Ankara’da bulunan gazetelerin üstlendiği misyonun oldukça üst seviyede olduğunun altını çizen Murat Yürekli, "Genel Müdürümüz Sayın Rıdvan Duran’ın özellikle bu süreçte gazetelerin daha rahat nefes ve yol almaları yönünde talepleri oldu.

Basın İlan Kurumu’ndan yerel gazetelere ziyaret

Türkiye’nin etkin şekilde mücadele ettiği korona virüs (Kovid-19) küresel salgını mücadelesinde gazetecilere ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basına desteğini sürdürmeye devam eden Basın İlan Kurumu, çalışmalarına devam ediyor.
Süreç kapsamında yerel gazetelere ziyarette bulunan Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ve Ankara Şube Müdür Yardımcısı Buğra Atılgan, Güçlü Anadolu Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Serkan Demirtaş ve çalışanlarla bir araya gelerek süreç hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Yaşanan pandemi sürecinde Ankara’da bulunan gazetelerin üstlendiği misyonun oldukça üst seviyede olduğunun altını çizen Murat Yürekli, "Genel Müdürümüz Sayın Rıdvan Duran’ın özellikle bu süreçte gazetelerin daha rahat nefes ve yol almaları yönünde talepleri oldu. Genel Kurul toplantısından çıkan kararlar neticesinde bu süreci gazetelerimizle el ele vererek atlattığımız inancındayım. Ankara’da bulunan gazetelerin üstlendiği misyon oldukça üst seviyede. Burada bulunan yerel gazetelerin ülkemizin gelişimine vermiş olduğu katkı hatırı sayılır bir düzeyde" ifadelerini kullandı.

"Çalışmaları hep beraber yapacağız"
Süreç içerisinde birtakım gazetelere yönelik farklı çalışmaların da olacağını bildiren Yürekli, “Bu çalışmaları da hep beraber yapacağız. Özellikle Genel Müdürümüzün geçmişte basında bulunması ve basının sorunlarını çok yakından bilmesi, yerel gazetelerimize oldukça önem vermesi bu süreci daha kolay atlatmamızı sağladı. Ayrıca Eti Maden Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve Genel Müdürlüğümüzün özel girişimiyle bu zorlu süreçte Basın İlan Kurumu olarak basın mensuplarına dokunmak bizleri oldukça mutlu etti" aktarımında bulundu.

"Ülke olarak, oldukça büyük bir sınav verdik"
Güçlü Anadolu Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Serkan Demirtaş ise basın çalışanları olarak emniyet mensupları ve sağlık çalışanlarıyla Kovid-19 küresel salgını mücadelesinde el ele verdiklerini vurgulayarak, “Kovid-19 küresel salgını mücadelesini hep birlikte atlattığımızı düşünüyorum.. Ülke olarak, oldukça büyük bir sınav verdik. Bu süreçte basın mensuplarının yanında olan İletişim Başkanlığına, Basın İlan Kurumu’na bizleri her türlü desteklediği, sağlığımızı en ince ayrıntısına kadar düşündüğü için teşekkür ederiz. Bu zorlu süreçte bir aile olduğumuzu bize hissettirdiniz" diye konuştu.
Demirtaş, Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ve ekibine ziyaretlerinden ötürü Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

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