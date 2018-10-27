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Basın mensupları Fenerbahçe Divan Kurulu'nu terk etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda basın mensuplarına ayrılan dar alan nedeniyle problem yaşandı.

Basın mensupları Fenerbahçe Divan Kurulu'nu terk etti

Fenerbahçe’nin ekim ayı yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Akreditasyonla içeriye alınan basın mensupları, kendileri için ayrılan dar alan nedeniyle kulüp görevlilerine şikayetlerini iletti. Salonda geçmiş toplantılardan farklı olarak basın mensuplarının yer aldığı bölüme şerit konuldu.

Salonun en arkasında küçük bir alanda çalışmaları istenen basın mensuplarının bu alandan çıkmaları yasaklandı. Foto muhabirlerinin de sadece başkanın konuşması sırasında kürsüye gidebileceği, onun dışında kesinlikle bulundukları alandan dışarı çıkmalarının yasak olduğu söylendi. Bunun üzerine salondaki foto muhabirleri tesisleri terk etme kararı aldı. Fenerbahçe Kulübü foto muhabiri dışındaki bütün foto muhabirleri, bu kararı protesto ederek salondan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri divan kurulu

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