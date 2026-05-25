Basın toplantısında duyurdu! Süper Lig'e çıktılar, acı haberi aldılar: Kutlama yapmayacağız

Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmenin sevincini yaşadı. Ancak kırmızı-siyahlı ekipte tarihi başarının ardından gelen acı haber, kutlamaların kısa sürmesine neden oldu.

TARİHİ BAŞARIYA ACI HABER GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Konya'da oynanan final mücadelesinde Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mame Thiam'ın attığı gollerle 2-0 yenen Çorum FK, Süper Lig biletini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Uğur Uçar, elde edilen başarının mutluluğunu yaşarken takımın aldığı üzücü haberi de paylaştı.

UĞUR UÇAR'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Finalin oynandığı Konya'nın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirten Uçar, şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Konya'nın bende yeri çok ayrı. Futbolculuk döneminde burada çok ağır bir sakatlık geçirmiştim ve kariyerimin önüne geçmiş bir sakatlık. Bugün kaderin cilvesi mi demem gerekiyor? Ne demek gerekiyor bilmiyorum. Teknik direktör olarak farklı bir hikayenin içinde buradayım. Çok farklı duygular hissediyorum. Ne desem bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Hoca olarak ilk kupam oluyor. İnşallah devamı gelir."

ATTAMAH'IN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Karşılaşmanın ardından takım olarak acı bir haber aldıklarını açıklayan Uçar, sahada 90 dakika forma giyen Attamah'ın babasının maç sırasında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"Maç sonu acı bir haber aldık. Attamah’ın babasının hayatını kaybettiğini öğrendik. O nedenle bugün eğlencemizi fazla uzatmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.”

Bu gelişmenin ardından Çorum FK'da Süper Lig'e yükselme kutlamalarının ertelendiği öğrenildi.

ÇORUM FK İLK KEZ SÜPER LİG'DE

Normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Çorum FK, play-off etabında başarılı bir performans sergiledi. İlk turda Ankara Keçiörengücü'nü saf dışı bırakan kırmızı-siyahlılar, yarı finalde ise ilk maçta 1-0 yenildiği Bodrum FK'yı rövanşta 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Esenler Erokspor engelini de aşan Çorum temsilcisi, kulüp tarihinin en büyük başarısına imza atarak Süper Lig'e adını yazdırdı. Böylece Çorum, tarihinde ilk kez Çorum FK aracılığıyla Türkiye'nin en üst futbol liginde temsil edilecek.