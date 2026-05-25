Antrenmanda sakatlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu

A Milli Takım kampında yaşanan sakatlık sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin detaylar belli oldu. Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan milli futbolcu, çalışmayı tamamlayamayarak idmanı yarıda bırakmıştı.

SAHALARDAN 10 GÜN UZAK KALACAK

Yapılan değerlendirmelerin ardından 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 10 gün boyunca takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun tedavi sürecini yakından takip edecek.

AVUSTRALYA MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığının ciddi boyutta olmadığı ve Dünya Kupası yolculuğundaki ilk sınav olan Avustralya karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesinin beklendiği belirtildi. Milli oyuncunun planlanan program doğrultusunda sahalara dönmesi öngörülüyor.

FENERBAHÇE'DE ETKİLİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla önemli bir performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, toplam 44 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu süreçte 15 kez rakip fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.