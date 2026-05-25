SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Antrenmanda sakatlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu

Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım kampında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan 10 gün uzak kalacağı açıklandı. Milli futbolcunun tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Dünya Kupası'ndaki Avustralya maçında forma giyebileceği belirtildi.

Antrenmanda sakatlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu
Cevdet Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım kampında yaşanan sakatlık sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin detaylar belli oldu. Cumartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan milli futbolcu, çalışmayı tamamlayamayarak idmanı yarıda bırakmıştı.

SAHALARDAN 10 GÜN UZAK KALACAK

Yapılan değerlendirmelerin ardından 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 10 gün boyunca takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Teknik heyet ve sağlık ekibi, oyuncunun tedavi sürecini yakından takip edecek.

Antrenmanda sakatlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu nun son durumu belli oldu 1

AVUSTRALYA MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığının ciddi boyutta olmadığı ve Dünya Kupası yolculuğundaki ilk sınav olan Avustralya karşılaşmasına kadar hazır hale gelmesinin beklendiği belirtildi. Milli oyuncunun planlanan program doğrultusunda sahalara dönmesi öngörülüyor.

Antrenmanda sakatlanmıştı! Kerem Aktürkoğlu nun son durumu belli oldu 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

FENERBAHÇE'DE ETKİLİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla önemli bir performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, toplam 44 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu süreçte 15 kez rakip fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına da 10 gol pası verdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O kulüp yine listede! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olduO kulüp yine listede! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Euroleague'in yeni kralı belli oldu! Dev final nefes kesti...Euroleague'in yeni kralı belli oldu! Dev final nefes kesti...
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı

Bayram yolunda feci kaza!

Bayram yolunda feci kaza!

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Aston Villa kazandı! Fenerbahçe sevinçten uçtu, Galatasaray yıkıldı

Cesur sahnelerde tahrik olan oyuncuların kullandığı gizli sinyal buymuş!

Cesur sahnelerde tahrik olan oyuncuların kullandığı gizli sinyal buymuş!

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

Sabah erkenden akın ettiler: '20 bin TL vermekten mantıklı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.