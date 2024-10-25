Basın toplantısında Fenerbahçe Beko'ya övgü dolu sözler kullandı! Ergin Ataman, herkesi şaşırttı...

EuroLeague'nin beşinci haftasında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 76-81 kaybetti. Mücadelenin ardından basın toplantsında konuşan Ergin Ataman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

''BÖYLE OYNARSAK ÇOK MAÇ KAZANIRIZ''

Maçı değerlendiren Ergin Ataman, "3 çeyrek boyunca kusursuz oynadık. Son çeyrekte panik yapmaya başladık. Top kayıplarımız oldu. Fenerbahçe geriden gelip 5 sayı öne geçti ama son 5 dakikada takım, özellikle de Sloukas karakter gösterdi. Böyle oynarsak çok maç kazanırız. Maçın tamamını domine edemezsiniz. EuroLeague'de çok zor maçlar var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu dile getiren tecrübeli antrenör, sözlerini şöyle sonlandırdı:

''FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM''

Rakibi için övgü dolu sözler kullanan Ataman, "Fenerbahçe'nin sahasında kazanmak çok zor. Bence Fenerbahçe çok iyi bir takım. Çok iyi bir oyun yoktu ama bir şekilde burada kazanmayı başardık." şeklinde konuştu.