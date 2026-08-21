Basın toplantısında öyle bir şey dedi ki! Kadın gazeteciler salonu terk etti

Trendyol 1. Lig'in 3'üncü haftasında Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak Muğlaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın Akyaka'da düzenlenen kahvaltı programında kadın gazetecilere yönelik sözleri tartışma yarattı. Bazı basın mensupları toplantıyı terk ederken, kulüp ifadelerin espri amacı taşıdığını savundu.

"BİLSEM KISIRIMI DA ALIRDIM"

Muğlaspor'da futbolcular, aileleri, teknik heyet ve basın mensuplarının katılımıyla Akyaka'da tanışma ve kaynaşma kahvaltısı düzenlendi. Program sırasında toplantıya katılan gazetecilerin önemli bölümünün kadın olduğunu gören teknik direktör Yalçın Koşukavak, espri yaptığını belirterek bazı ifadeler kullandı.

Koşukavak, “Daha önce basın toplantısında bu kadar bayan görmemiştim. Bilsem kısırımı da altınımı da alırdım, gün yapardık. Sizde şimdi soru da yoktur” dedi.

BAZI GAZETECİLER TOPLANTIYI TERK ETTİ

Koşukavak'ın sözleri salonda bulunan kadın basın mensuplarının tepkisini çekti. Ortamın gerilmesinin ardından bazı gazetecilerin programdan ayrıldığı öğrenildi.

MUĞLASPOR'DAN AÇIKLAMA

Yaşananların ardından Muğlaspor Kulübü yazılı bir açıklama yayımlayarak Koşukavak'ın sözlerinin bağlamından koparıldığını savundu.

Kulübün açıklamasında, “Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak’ın, sarf ettiği bazı sözlerin bağlamından koparılarak farklı bir noktaya çekilmesini üzüntüyle karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“ESPRİ AMACI TAŞIYOR”

Kulüp açıklamasında Koşukavak'ın kadın basın mensuplarının Muğla'daki güçlü temsilini takdir ettiği belirtilirken, sözlerin kayıt dışı ve espri amacı taşıdığı savunuldu.

Açıklamada, “Kadın basın mensuplarının Muğla’daki güçlü temsilini takdir eden ve bunu açıkça ifade eden teknik direktörümüzün, tamamen espri amacı taşıyan kayıt dışı bir söylemine ters bir anlam yüklenerek yıpratıcı şekilde kamuoyunun gündemine getirilmiştir. Kamuoyunun söz konusu ifadeleri, söylendiği ortam ve bütünlüğü içerisinde değerlendireceğine inanıyoruz.” denildi.

MUĞLA BAROSU VE KADIN PLATFORMUNDAN TEPKİ

Tartışmaya Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile Menteşe Kadın Platformu da dahil oldu. İki kurum, Koşukavak'ın sözlerine tepki göstererek özür çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Kadın gazetecilerin emeği ve mesleki onuru hedef alınamaz. Muğlaspor Teknik Direktörü Koşukavak, hedef aldığı kadın gazetecilerden ve tüm kamuoyundan derhal özür dilemelidir. Muğlaspor yönetimini ise bu cinsiyetçi tutum karşısında sessiz kalmamaya, sorumluluk almaya ve kurumsal olarak tavır koymaya çağırıyoruz” denildi.