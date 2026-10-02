Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye çağrı: "2 hafta ligler ertelensin"

Türk futbolunda bahis ve hakemler dosyası soruşturmasıyla başlayan tartışmalar sürerken Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan liglerin ertelenmesine yönelik öneri geldi. Adalı, gerekli incelemelerin tamamlanması ve sürecin netleşmesi için Kulüpler Birliği'nde 2 haftalık erteleme seçeneğini gündeme getireceğini söyledi.

"GEREKİRSE 2 HAFTA LİGLER ERTELENSİN"

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı, liglerin devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararın Kulüpler Birliği'nde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konunun aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayan Adalı, "İnsanların kulağına hiç hoş gelmeyecek ama şu milli aradan sonra, her şey yerli yerine oturana kadar gerekirse 2 hafta ligler ertelensin" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sürecin tamamen sonuçlandırılması gerektiğini belirten Adalı, "Bu kadar bir şeye başlandı, komple ne yapılacaksa, temizlenecekse yapılsın ve bir daha üstüne konuşmayalım" dedi.

"ACELEYE GETİRMEK İSTEMİYORUM"

Liglerin ertelenmesi konusunda Kulüpler Birliği'nde görüş alışverişi yapılması gerektiğini söyleyen Adalı, "Kulüpler Birliği olarak masaya yatırmamız lazım. Bir şeyleri aceleye getirmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Adalı ayrıca soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından futbol kamuoyunun tartışmaların geride bırakılmasını istediğini belirtti.

YABANCI HAKEM VE YABANCI VAR GÜNDEMDE

Serdal Adalı, soruşturma nedeniyle hakemlerin üzerinde oluşabilecek baskıya da dikkat çekti. "Temizlenene kadar, herkesin içi rahat edene kadar... Hakem arkadaşların yerine kendinizi koyduğunuzda, bu kadar olaydan sonra hangi genç hakem çıkıp hangi maçı yönetecek?" diyen Adalı, yabancı hakem seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.

Adalı, "Kulüpler Birliği'nde bunu gündeme getireceğim. Böyle bir düşünce kafamda var. Yabancı hakem takviyesi olabilir. Bu TFF'nin alacağı bir karar" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı, ligin daha sağlıklı tamamlanabilmesi için "Yabancı hakem ve yabancı VAR ile ligi daha problemsiz bitirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"BU TEMİZLİK YAPILSIN..."

Adalı, sürecin tamamen sonuçlandırılmasının öncelikli olması gerektiğini belirterek, "Şu iş yüzde yüz dibine kadar inilmeden gerekirse biz 1 hafta daha oynamayalım. Bu temizlik yapılsın" dedi.