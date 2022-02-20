Basın toplantısında taciz skandalı! Golcü futbolcu Arthur Cabral'in yaptıkları sonrası Rossella Petrillo'dan ilk açıklama

Fiorentina'nın golcü futbolcusu Arthur Cabral'in Rossella Petrillo'yu tacizi olay oldu.

Ara transfer sezonunda14 milyon Euro karşılığında Basel'den İtalyan kulübüne transfer olan Arthur Cabral'ın kulübün sosyal medya sorumlusu Rossella Petrillo'ya olan bakışı ve yaptığı hareketler sosyal medyada tepki topladı.

BASIN TOPLANTISINDA GÖZLERİYLE TACİZ ETTİ

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda gözleriyle kadın medya sorumlusunu taciz eden Brezilyalı futbolcunun o andaki ifadesi de dikkatlerden kaçmadı. Sadece Fiorentina taraftarı değil, İtalya'nın birçok kulübünün taraftarları bu duruma büyük tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sosyal medyadan Fiorentina'nın resmi hesaplarının altına yüzlerce yorum atan taraftarlar Cabral'a ceza verilmesini istiyor. Rossella Petrillo, İtalya’nın köklü kulüplerinden olan Fiorentina kulübünün medya sorumlusu olarak görev yapan bir çalışanı. Daha önce spor muhabirliği yapan Petrillo adından söz ettiriyor.

ROSSELLA PETRİLLO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fiorentina'nın yeni transferi Arthur Cabral'ın, kulübün basın sorumlusu Rossella Petrillo ile basın toplantısı gündem olurken, Petrillo'dan açıklama geldi.

"KADINLARIN ŞEHVETİN NESNESİ OLMASINI İSTEYEN..."

Sporx'in haberine göre; Brezilyalı futbolcunun basın toplantısında kendisine baktığı video ile en çok konuşulan isim olan Petrillo, İspanyol gazetesi Marca'ya da cevap verirken şu ifadeleri kullandı; "Bu video tartışmalıdır çünkü normal bir çalışma ilişkisi olan insanları görmek yerine, kadınların şehvetin nesnesi olmasını isteyen, gerçekçi olmayan bir bakış açısının kurbanı olarak görünürsünüz. Benim gördüğüm tek şey iki kişinin çalışması"

MARCA'DAN PAYLAŞIM

Petrillo ile Cabral'ın basın toplantısındaki videonun ardından Marca'nın twitter hesabında, "Fiorentinalı futbolcu, binlerce taraftarı çileden çıkartan tartışmalı bir harekette bulundu. Neye bakıyordu? Birçok insan Fiorentinalı oyuncunun neye baktığını sordu. Video, özellikle kadınların işyerlerinde karşılaştığı potansiyel sorunların hatırlatıcısı oldu" ifadeleri yer aldı.

2 MAÇTA 1 ASİST

Bu sezon Basel formasıyla 31 maça çıkan Arthur Cabral, bu maçlarda 27 gol atıp 9 asist yaptı. Ocak ayının sonunda 14 milyon Euro karşılığında transfer olduğu Fiorentina formasıyla 2 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yeni takımında henüz golle tanışamadı ama 1 asist yapmayı başardı.

BARCELONA'NIN TRANSFER LİSTESİNDEYDİ

Palmeiras'tan transfer edildiği 2019 yılından bu yana büyük bir gelişim gösteren ve performansıyla Barcelona'nın da transfer listesine giren 23 yaşındaki Arthur'un İtalyan ekibine maliyeti ise 14 milyon euro oldu. Genç oyuncunun Juve yolunu tutan Sırp yıldızın yerini doldurup dolduramayacağını ise önümüzdeki günler gösterecek.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Rossella Petrillo sosyal medyadan kulübü Fiorentina ile ilgili sık sık paylaşımda bulunuyor. Petrillo'nun 50 bini aşkın takipçisi var.





