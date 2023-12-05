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Başını örtüp kadroya dahil olmuştu! Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti'nden para aldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi

05.12.2023 08:58 | Son Güncelleme:
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Son dönemde yer aldığı yapımlardaki başarısı ile adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah son olarak Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ne konuk oldu. Dilruba karakteri ile diziye dahil olan ünlü ismin sahneleri sosyal medyada gündem oldu. Rolü için başını da örten Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ne kadar para aldığı ise merak edildi. Yapım şirketinden açıklama geldi.

Son günlerde tarzıyla gündemden düşmeyen ve Bihter filmiyle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah, Kızılcık Şerbeti dizisine katılmış ve herkesi şaşırttmıştı.
Rolü için başını örten Farah Zeynep Abdullah, diziye Dilruba karakteri ile dahil olmuştu.

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Kızılcık Şerbeti'nin geçen cuma ekrana gelen bölümüne Farah Zeynep Abdullah, Nursema'nın (Ceren Karakoç) Amerika'dan gelen arkadaşı rolüyle katılmıştı.

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Abdullah'ın diziden para aldığı yönündeki haberlerin üzerine Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi Gold Film yazılı bir açıklama yaptı ve ünlü oyuncunun para almadığını, kendi adına Türk Eğitim Vakı'na bağış yapılmasını istediğini açıkladı.

YAPIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada "Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti'ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Farah Zeynep Abdullah'ın Kızılcık Şerbeti'ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut'la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur. Gold Film olarak Farah Zeynep Abdullah'ın bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı'na bağışta bulunulmuştur. Kızılcık Şerbeti'ne güç katan Farah Zeynep Abdullah'a teşekkür ederiz..." denildi.

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