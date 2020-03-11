YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’de aile içi iletişim semineri

Başiskele’de aile içi iletişim semineri

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.03.2020 14:40 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yazar Bülent Gardiyanoğlu’nu vatandaşlar ile buluşturdu.Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonun’da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Bülent Gardiyanoğlu “Aile İçi İletişim” konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Başiskele Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yazar Bülent Gardiyanoğlu’nu vatandaşlar ile buluşturdu.
Başiskele Belediyesi tarafından Yeniköy Kültür Merkezi Ahmet Özel Çok Amaçlı Tiyatro Salonun’da düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Bülent Gardiyanoğlu “Aile İçi İletişim” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Başiskeleli kadınların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Gardiyanoğlu, aile içinde yaşanan problemlerle nasıl başa çıkılacağı, stres ve kaygıdan uzak durmanın yolları konusunda katılımcıları bilinçlendirdi. Gardiyanoğlu, eş ya da diğer aile bireylerinden birini olduğu gibi kabul etmek gerektiğini ifade etti. Aile içinde birlik ve beraberlik kavramlarının öneminin çok yüksek olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, eşlere sevgili ve saygılı olunması, çocuklara hoşgörülü davranılması ve değerli olduklarını sıkça hatırlatılması gerektiğini söyledi. Program sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Sema Arat, Yazar Bülent Gardiyanoğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti. Gardiyanoğlu daha sonra okuyucularına kitaplarını imzaladı.
Öte yandan etkinliklere devam eden Başiskele Belediyesi, Dünya Obezite ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine yönelik “Sağlıklı Beslenme ve Obezite” konulu seminer düzenledi. Başiskele Belediyesi’ne bağlı Sağlık İşleri Birimi tarafından Bahçecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Diyetisyen Betül Karagöz ve Fatma Şule Kılıç tarafından verilen eğitimlerde obezitenin önlenmesinde toplumda farkındalığın artırılması üzerinde duruldu. Gündem de olan koronavirüse de değinilen seminerde, virüsün bağışıklık sistemi düşük bünyelere hücum ettiği vurgulanarak bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için hijyen ile birlikte sağlıklı beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle' Canlı yayında damga vuran kavga! 'Bundan sonra böyle'
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Ege’de çiftçiler tarlaya indi

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Gercüş’te gençler sabah namazında buluştu

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Antalya'da sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da sazlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta kaçak ilaç operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Sason ADEM’de takı tasarım sergisi

Kocaeli Namaz Vakitleri 11 Mart Çarşamba

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:15
İkindi
16:32
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler11 Mart Çarşamba

Büyük Eczanesi
Golcuk
Nur Eczanesi
Karamursel
Elif Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Gözde Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu

Başkan Kocaman yeni yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.