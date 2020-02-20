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Başiskele’de ev hanımlarının hünerleri kazanca dönüşüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.02.2020 16:45 | Son Güncelleme

İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi, aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan kadınlar için AVM’de mağaza açıyor.Başiskele Belediye Başkanı M.

Başiskele’de ev hanımlarının hünerleri kazanca dönüşüyor

İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında Başiskele Belediyesi, aile ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan kadınlar için AVM’de mağaza açıyor.
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda ilçede yaşayan kadınların el emeği ürünlerinin satışını kolaylaştırmak ve tüketiciye aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kadın El Emeği Projesi tarafından yapılan ortak çalışma ile ilçe sınırlarındaki bir AVM’de Kadın El Emeği Mağazası açıyor.
Proje ile Başiskele’de ikamet eden kadınların kendi el emekleriyle evde ürettikleri aksesuar, dekorasyon ürünleri, mefruşat, el işi örgü, dantel, dokuma, takı, resim, tezhip ve hat, minyatür ve çini, ebru, ahşap ürünler, cam obje, süs, işleme, hediyelik benzeri ürünlerin satışını sağlanacak. AVM’de açılacak bir mağazada satışa çıkarılacak ürünler, Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından tüketiciyle buluşacak.
Projeye kapsamında kayıtlar ise 17 Şubat 2020 tarihi itibariyle belediye bünyesinde başladı. Belediye ekipleri, kadınların yoğun ilgi gösterdiği projeye başvuru yapanlardan başvuru formunun yanında 3 ürün alıyor. İlgili komisyondan geçen ürünler, mağazada satışa sunulacak. Projeye başvuru yapmak isteyenlere, başvuru için gerekli olan şartlar hakkındaki bilgilere Başiskele Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

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