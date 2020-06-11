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Başiskele’de korona virüs önlemleri devam ediyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 12:41 | Son Güncelleme

Başiskele Belediyesi, “Kontrollü Sosyal Hayat” döneminde yaşanan normalleşme sürecinde korona virüs ile mücadelesine devam ediyor.Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü öncülüğünde dezenfekte ekipleri, halk sağlığını korumak için ilçe genelinde geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan birçok işletme ve alanın yeniden açılması üzerine dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Başiskele Belediyesi, “Kontrollü Sosyal Hayat” döneminde yaşanan normalleşme sürecinde korona virüs ile mücadelesine devam ediyor.
Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü öncülüğünde dezenfekte ekipleri, halk sağlığını korumak için ilçe genelinde geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan birçok işletme ve alanın yeniden açılması üzerine dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiriyor. Başiskele Belediyesi, 27-28 Haziran günlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, ilçede sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek, sınav gününe hazır hale getiriyor. Ekipler, normalleşme sürecinde yeniden hizmete açılan ve BAŞTİM’in ‘444 41 10’ numaralı çağrı merkezini arayarak talepte bulunan işletme sahiplerinin de dezenfekte taleplerini yerine getiriyor. İlçe genelinde daha önceden kreşleri, kıraathaneleri, kafeleri, emlak ofislerini ve bir çok dükkanı dezenfekte eden ekipler, son olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ve spor salonlarını dezenfekte etti.

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