YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başiskele’ye 4 yılda kalıcı hizmetler

Başiskele’ye 4 yılda kalıcı hizmetler

04.09.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başiskele Belediyesi, son 4 yılda yürütülen üstyapı çalışmalarını paylaştı.

Başiskele’ye 4 yılda kalıcı hizmetler

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde 4 yılda yürütülen çalışmaları paylaştı. Bu çerçevede, Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün talimatlarıyla 4 yılda 799 cadde ve sokakta 160 kilometre üstyapı hizmeti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 231 yolda 98 bin ton sıcak asfalt ile 64 kilometrelik yol yapım çalışması yürütüldü. Aynı zamanda, 216 yolda sathi kaplama, 10 yolda ise beton yol çalışması yapıldı.

Nüfusun her geçen gün arttığı Başiskele’de prestij cadde çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu caddelerde elektrik kabloları yer altına alınarak, şık aydınlatma çalışmaları, kaldırım, bisiklet yolları ve estetik çalışmalar kazandırıldı. Bu proje çerçevesinde, Mesan Sokak, Çuhadar Caddesi, Vezir - Ulucami Caddesi, Selahattin Eyyubi Caddesi, Millet Caddesi, Beyoğlu Caddesi, Dranas Caddesi, Kamber Sokak, Kocatepe Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Cumhuriyet Caddesinde prestij cadde çalışmaları tamamlandı.

24 ESER KAZANDIRILDI

Başiskele Belediyesi; kadından gence, çocuklardan yaşlılara kadar kentin ihtiyacı olan birçok yapıyı da kente kazandırdı. Bu çerçevede; Ovacık Tır Parkı, Bahçecik Spor Merkezi, Katı Atık Aktarma İstasyon, Serdar Mahallesi Uygulama Cami Şadırvan, Başiskele Halk Kütüphanesi (Kitaphane), Azize Hatun Spor Salonu, Teknik Hizmetler (Fen İşleri ve Temizlik İşleri) İdari Bina, Yeşilyurt Kapalı Pazar Yeri, Mesan Sokak Prestij Cadde Düzenleme, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi, Ulucami Altı Gençlik Evi, Atık Getirme Merkezi, Karşıyaka Kültür Merkezi Konsey Salonu, Karşıyaka Kültür Merkezi Konferans Salonu, Mahmutpaşa Muhtarlık İrtibat Binası, Yeniköy Ala Mekan, Seymen Başkent İdari Bina Tadilatı, Havuzlubahçe Kooperatif Merkezi, Fen İşleri Binası Güneş Enerji Sistemi, Körfez Mahallesi Sporcu Eğitim Merkezi, Garaj içi Sosyal Tesisi-Depo-Atölyeler-Çelik İşleri,Kullar Yaşam Merkezi,Yuvacık Kültür Merkezi, Antik Köfte, Yakacık Kuran Kursu ve Tepecik Muhtarlık irtibat binası hayata geçirildi.

TIR PARKI

Başiskele Belediyesi, üstyapı faaliyetleri çerçevesinde Ovacık Mahallesine tır parkı inşa etti. Şehir yaşamına ve planlamasına azami özen gösterilerek tasarlanan projenin tamamlanmasıyla birlikte içindeki otoparklarıyla halka hizmet sunan devasa bir tır parkı kullanıma açılmış oldu.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminin ardından acil ekip kurarak deprem bölgesine gönüllü ekipler ile de hizmet sağladı. İlgili deprem bölgelerinde hem enkazların kaldırılmasına destek sağlayan ekipler, konteyner kentin kurulmasında teknik birçok üstyapı hizmetine de imza attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haberKazada yaralanan motosiklet sürücüsünden 3 gün sonra acı haber
Oto hırsızları polisten kaçamadıOto hırsızları polisten kaçamadı
Avrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandıAvrupa şampiyonasından madalyalarla dönen kick boksçular Erzurum'da coşkuyla karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazartesi

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:05
İkindi
16:43
Akşam
19:37
Yatsı
21:00

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazartesi

Merve eczanesi
Kandira
Bariş eczanesi
Derince
Büşra eczanesi
Cayirova
Gündoğdu eczanesi
Izmit
Onur eczanesi
Dilovasi
Arastapark eczanesi
Izmit
Çankaya eczanesi
Darica
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Eve giren yarasayı böyle kovaladı! Eğlenceli anlar viral oldu

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Eski sevgilisini kaçırdı! Adını zorla dövme yaptı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.