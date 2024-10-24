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  4. Başka kadınlarla olduğu iddia ediliyordu! Oğuzhan Koç'a Hazal Subaşı aşkı "Gizli kapaklı oldu" diye soruldu! Verdiği yanıtla yine şaşırttı

Başka kadınlarla olduğu iddia ediliyordu! Oğuzhan Koç'a Hazal Subaşı aşkı "Gizli kapaklı oldu" diye soruldu! Verdiği yanıtla yine şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.10.2024 08:33
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2022 yılında Demet Özdemir ile evlenen ve bir yıl sonra boşanan Oğuzhan Koç aradığı aşkı sonunda buldu. Ünlü isim son dönemin popüler isimlerinden biri olan Hazal Subaşı ile aşkını ilan etti. Önceki akşam bir davetten çıkarken görüntülenen ünlü çift aşklarının nasıl başladıklarına dair merak edilenleri yanıtladı.

Başka kadınlarla olduğu iddia ediliyordu! Oğuzhan Koç'a Hazal Subaşı aşkı "Gizli kapaklı oldu" diye soruldu! Verdiği yanıtla yine şaşırttı

Demet Özdemir ile 2022 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra boşanma kararı alan Oğuzhan Koç boşanmanın ardından sonunda aradığı aşkı buldu.

Geçtiğimiz günlerde Hazal Subaşı ile aşkını ilan eden Oğuzhan Koç önceki akşam yeni sevgilisiyle el ele bir davetten çıkarken görüntülendi.

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'HERKES MERAK EDİYOR'

'Herkes çok merak ediyor ilişki nasıl başladı diye. Çok gizli kapaklı oldu birazcık ve bir anda karşımızda görünce çok şaşırdık aslında' diye soruldu.

EL ELE

Oğuzhan Koç 'Ben böyle soruları cevaplarken hep utanıyorum. Nasıl yazıldıysa öyle başlamıştır diye tahmin ediyorum. Her şey yolunda diyeyim çok şükür. Nazar değmesin.' diyerek yanıt verdi.

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'EVLİYKEN DE GÖRÜŞTÜĞÜ...'

Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz sunucularından Didem Delen Oğuzhan Koç'un yeni aşkını duyunca, 'Evliyken de görüştüğün, bir türlü kopamadığı kız arkadaşın var' iddiasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Subaşı Oğuzhan Koç
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