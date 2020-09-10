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Başkale’de korona virüs denetimleri yapıldı

VAN HABERLERİ  | 10.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı’nca, bugün Türkiye genelinde ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi Van’ın Başkale ilçesinde de İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Van’ın Başkale ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı’nca, bugün Türkiye genelinde ’sağlık için hepimiz için’ sloganı ile kapsamlı korona virüs denetimi Van’ın Başkale ilçesinde de İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Korona virüsü denetimleri kapsamında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak’ın da katılımıyla ilçe merkezinde zabıta, polis ve ilçe sağlık ekiplerinin katılımıyla kapsamlı bir denetim yapıldı. İlçe merkezinde bulunan esnaf ve işyerlerini dolaşan Kaymakam Solak ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Sağlık Müdürü Ümit Söylemez, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aşan ve diğer kamu amirleri vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik-hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Solak, esnaf ve vatandaşları daha dikkatli olmaları korona virüsle mücadele konusunda kurallara riayet etmeleri konusunda uyardı.

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