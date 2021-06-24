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Başkan adayı Engin Verel, Daum ile anlaştı iddiası

24.06.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Engin Verel, Fenerbahçe'de 26 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde adaylığını açıkladı. Hoca olarak ise Christoph Daum'la anlaştı.

Başkan adayı Engin Verel, Daum ile anlaştı iddiası

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Engin Verel, sosyal medya hesabından, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın (bugün) 15.00'da açıklayacağım. Her şey büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" açıklamasını yaptı.

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Böylece 26 Haziran'daki seçim öncesinde Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt'un ardından Engin Verel de yarışa katıldı.

Camia içerisinden, "Fenerbahçe Başkanı, senin gibi sahanın içerisinden gelen, futbolu bilen biri olmalı." baskıları sonrasında Engin Verel, elini taşın altına koydu.

Engin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacakEngin Verel, Fenerbahçe başkanlığına aday olacak

DAUM İLE ANLAŞTI!

Engin Verel, hoca olarak da Christoph Daum'la anlaşma sağladı. Verel, uzun süredir kupa hasreti çeken Fenerbahçe'yi yeniden başarılı günlerine döndürmeyi hedefliyor.

(AKŞAM)


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Fenerbahçe'ye yeni başkan adayıFenerbahçe'ye yeni başkan adayı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir sen eksiktin
SENDEN FB BAŞKANI OLURSA BENDEN DE CB OLUR .

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