Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı ile yemekte buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı ile yemekte bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yemeğe, Çebi'nin yanı sıra Basketbol Şubesi Direktörü ve Beşiktaş Emlakjet Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, sporcular, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş ve Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu katıldı.
Yemekte, Kandemir ve sporcularla sohbet eden Çebi, takıma başarı diledi.
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