YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı ile yemekte buluştu

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı ile yemekte buluştu

13.10.2022 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı ile yemekte buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı ile yemekte bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yemeğe, Çebi'nin yanı sıra Basketbol Şubesi Direktörü ve Beşiktaş Emlakjet Takımı Başantrenörü Ahmet Kandemir, sporcular, Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş ve Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu katıldı.

Yemekte, Kandemir ve sporcularla sohbet eden Çebi, takıma başarı diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandıAnkara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü İkinci Meclis binasındaki konserle kutlandı
GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı
Antalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybettiAntalya'da tramvayın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
ahmet kandemir yemek

Ankara Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:40
İkindi
15:48
Akşam
18:20
Yatsı
19:38
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Soğanları sadece bu şekilde uzun süre taze tutabilirsiniz

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Bu durumda kesinlikle çöpe atılmalı!

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Her seferinde mükemmel pilavı tutturmanın doğru yolu

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.