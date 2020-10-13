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Başkan Akgün: “Belediyeler çöp toplayamaz hale gelecek”

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.10.2020 14:10 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.Büyükçekmece Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 375 milyon TL olarak kabul edildi.

Başkan Akgün: “Belediyeler çöp toplayamaz hale gelecek”

Büyükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumu belediye hizmet binasında gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediyesi’nin 2021 yılı bütçesi 375 milyon TL olarak kabul edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugünkü bütçemizin 720 milyon TL olması gerekirken 2021 bütçemiz 375 milyon TL olmuştur. Türkiye’de belediyecilik 2020 yılından beri iflasa girmiştir. Bin 389 belediyenin bin 200’ü bugünkü şartlar devam ettiği takdirde 2021 yılında çöp toplayamaz hale gelecektir” dedi.

2021 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi
Ekim ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda 2021 yılı gelir bütçesi karara bağlandı. AK Parti adına Meclis Üyesi Ahmet Küçük, CHP grubu adına ise Grup Başkanvekili Coşkun Tanış söz alarak bütçeye yönelik görüşlerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediyelerin ülke genelinde 83 milyon insana hizmet ettiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Vergi gelirlerinden payımız alabildiğine düşmüştür. Devletin ilgili unsurları başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Maliye Bakanımız, İçişleri Bakanımız behemahal bu konuya çözüm bulmak zorundadırlar. Bu halkın topyekun mutlu olması için bin 389 belediye sokağında, mahallesinde park yapmak zorundadır. Türk belediyeciliği finans yönünden çökmüş ama ne kadar yetki varsa bize vermişler. Yetkilerin yüzde 75’ini alın bize öbür yetkiler yeter ama şehrin gelişmesine katkı sağlayacak kadar para verin. Bu belediyeler denetim altındadır. Bu belediyelere para vermekten korkmayın. Belediyelerin görevini yapıp halkı mutlu edebilmeleri için belediyeleri finans yasasından çıkartmaktan korkmayın. Belediyeler ne kadar çok çalışırsa bu fakir toplum o kadar mutlu olur”

“Hizmeti üst noktaya taşımak ulvi görevimizdir”
Başkan Akgün’ün konuşmasının ardından bütçe meclisin onayını sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Akgün; “Bu fakir bütçemizle hizmeti üst noktaya taşımak benim ve çalışma arkadaşlarımın en ulvi görevidir. En hassas kantarda tartarak görev yapmak boynumuzun borcudur. Milletimize ve Büyükçekmece’mize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

Başkan Akgün: “Belediyeler çöp toplayamaz hale gelecek”

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