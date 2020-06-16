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Başkan Akın’dan yoğun mesai

MANİSA HABERLERİ  | 16.06.2020 16:07 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sabahın erken saatlerinde Fen İşleri Şantiyesi, Çepnidere, Çepnibektaş ve Ergenekon Mahalleleri ile Koşukırı Mevkisi, Sevinç, İbrahimci, Alankuyu, Bayram Yeri ve Şehitler Parklarında ziyaret ve incelemelerde bulundu.Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Personel A.Ş.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sabahın erken saatlerinde Fen İşleri Şantiyesi, Çepnidere, Çepnibektaş ve Ergenekon Mahalleleri ile Koşukırı Mevkisi, Sevinç, İbrahimci, Alankuyu, Bayram Yeri ve Şehitler Parklarında ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile birlikte mesai gününe Turgutlu Belediyesi Şantiyesini ziyaret ederek başladı. Şantiyede yeni bir iş gününe hazırlanan ekiplerle bir araya gelen Başkan Akın burada ekiplerle birlikte yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi ve ekiplere işlerinde kolaylıklar diledi.
Şantiye ziyaretinin ardından Çepnidere ve Çepnibektaş Mahallelerine de giden Başkan Akın, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Fen İşleri Müdürü İbrahim Tunçkol ile Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala ile birlikte Çepnidere ve Çepnibektaş Mahallelerinde yapılacak çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu. Ayrıca Başkan Akın, Koşukırı Mevkisinde Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımına devam edilen parke taşı döşeme ve çevre düzenlemesi çalışmalarının son durumunu yerinde inceledi. Koşukırı Mevkisindeki incelemelerin ardından Ergenekon Mahallesi Dalbahçe bağlantı yolu üzerinde devam eden menfez yerleştirme ve köprü yapımı çalışmalarını da gözlemleyen Başkan Akın projelerin son durumu hakkında bilgi de aldı.
Başkan Akın, ziyaret ve incelemelerinin son durağında ise Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince parke taşı döşeme ve parkların düzenlenmesi çalışmaları tamamlanarak Turgutluluların kullanımına sunulan Sevinç ve İbrahimci Parkını ziyaret ederek tamamlanan çalışmaların son halini yerinde inceledi. Bununla birlikte Başkan Akın, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlükleri tarafından hazırlanan program dahilinde önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacak olan Bayram Yeri, Alankuyu ve Şehitler Parklarında da ziyaret ve incelemelerimizi gerçekleştirdi.
Bugün gerçekleştirdiği ziyaret ve incelemeler hakkında konuşan Başkan Akın, “Başkan Yardımcılarımız Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Personel A.Ş. Genel Müdürümüz Orhan Eratıcı ile birlikte mesaimize Fen İşleri şantiyemizi ziyaret ederek başladık. Şantiyemizde yeni bir iş gününe hazırlanan çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Şantiyemizdeki ziyaretimizin ardından Personel A.Ş. Genel Müdürümüz Orhan Eratıcı, Fen İşleri Müdürümüz İbrahim Tunçkol ile Park ve Bahçeler Müdürümüz Önder Pala ile birlikte Çepnidere ve Çepnibektaş Mahallelerimizde yapılacak çalışmalar hakkında incelemelerde bulunduk. Koşukırı Mevkisinde ise Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yapımına devam edilen parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarının son durumunu inceledik. Geçtiğimiz günlerde çalışmalarına başladığımız Ergenekon Mahallemiz Dalbahçe bağlantı yolu üzerindeki menfez yerleştirme ve köprü yapım çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldık. Bugün gerçekleştirdiğimizin ziyaretlerimizin sonunda ise parke taşı döşeme ve park düzenlemesinin tamamlanarak hemşehrilerimizin kullanımına sunduğumuz Sevinç ve İbrahimci Parkını ziyaret ettik ve parklarımızın yenilenmiş halini gördük. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüklerimiz tarafından hazırlanan program dahilinde önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacak olan Bayram Yeri, Alankuyu ve Şehitler Parklarında da ziyaret ve incelemelerimizi gerçekleştirdik” dedi.

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