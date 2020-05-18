Başkan Akman’dan ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’ mesajı

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

19 Mayıs’ın, milli mücadelenin başlangıcı olduğunu belirten Başkan Akman, binlerce şehidin verildiği, sıkıntı ve yokluklar içerisinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin gençlere emanet edildiğini dile getirdi. Kendilerine düşen görevin ise bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumakla görevli olan gençlere rehberlik etmek ve karşılaşabilecekleri engelleri kaldırmak olduğunu söyleyen Başkan Akman, “Bir millet, gençlerini iyi yetiştirebildiği ve onlara, kendilerini ispat edecek imkânlar sunabildiği sürece ilerleyebilir. Çünkü bugün bizlerin bulunduğu konumlara yarın gençlerimiz geleceklerdir. İşte bu nedenle gençlerimize yaptığımız her hizmet, aslında ülkemizin geleceğine yapılmış birer yatırım olarak değerlendirilmelidir” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimden tankların önüne çıkarak kendisine armağan edilen mirasa sahip çıkan gençlerin, bugün de ülkenin içinde geçtiği bu zorlu süreçte kurulan Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alarak 7’den 77’ye herkesin yardımına koştuklarını anlatan Başkan Akman, “İnsanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ama bu süreçten bizden daha zor durumda olan ülkeler olduğu gibi bizden daha zor şartlarda görev yapanların da olduğunu unutmamak gerek. Başta gecesini gündüzüne katarak fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Allah hepsine kolaylıklar versin. Girdiğimiz bu normalleşme sürecinde rehavete kapılmadan herkes belirtilen kurallara uysa, kendini korusa bugünleri kolayca atlatırız” ifadelerini kullandı.

Dün olduğu gibi bugün de aynı ruh ve şuura sahip gençliğe ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Akman, yerel yöneticiler olarak belki en önemli görevlerinden birinin de şuurlu bir nesillin yetişmesine öncülük etmek olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Geleceğin aydınlığına ancak gençlerimizle kavuşuruz. Onun için bu şuuru ebediyen yaşatmak için gerekli olan maddi manevi tüm imkânlarımızı kullanarak gençlerimize aydınlık bir gelecek temin etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

