YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Başkan Akman’ın, ‘Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü’ mesajı

Başkan Akman’ın, ‘Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü’ mesajı

VAN HABERLERİ  | 25.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Malazgirt Zaferi’nin Anadolu’nun fethinin yolunu açan bir zafer olduğunu söyledi.Başkan Akman yayımladığı mesajında; Sultan Alparslan komutasındaki kahraman ordunun aziz milletimize Anadolu’nun kapılarını ebediyen açan ve bu topraklarda kardeşçe yaşamaya vesile olan şanlı zaferini milletçe bir kez daha kutlamanın heyecanını paylaştıklarını söyledi.

Başkan Akman’ın, ‘Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü’ mesajı

Van’ın merkez Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Malazgirt Zaferi’nin Anadolu’nun fethinin yolunu açan bir zafer olduğunu söyledi.
Başkan Akman yayımladığı mesajında; Sultan Alparslan komutasındaki kahraman ordunun aziz milletimize Anadolu’nun kapılarını ebediyen açan ve bu topraklarda kardeşçe yaşamaya vesile olan şanlı zaferini milletçe bir kez daha kutlamanın heyecanını paylaştıklarını söyledi. Başkan Akman, Malazgirt Zaferi’nin aynı zamanda Türklerin gök kubbe altındaki birlikteliklerinin kıyamete kadar sürmesinin sembolü olduğunu söyledi. Anadolu’nun kapılarının açılmasını sağlayan bu kutlu zaferin büyük komutanı Sultan Alparslan’ın askeri dehası ile kazanıldığını vurgulayan Başkan Akman, “Malazgirt Zaferi sonucunda sadece Türk tarihi değil aynı zamanda dünya tarihinin de akışı değişmiştir. Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezi haline dönmüştür. Anadolu’da; barış, huzur ve mutluluk içinde, millet olarak birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir” dedi.
Anadolu’nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949’uncu yıldönümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Muş’un Malazgit ilçesinde düzenlenecek olan etkinliklerle kutlanacağını dile getiren Başkan Akman, “Ancak yaşanan korona virüs salgını nedeniyle törenlere katılacak olan vatandaşlarımızın sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına mutlak suretle riayet etmeleri gerekir. Bu yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan korona virüs salgına karşı verdiğimiz mücadelenin sekteye uğramaması için etkinlikler süresince maske, mesafe ve hijyen kuralına azami ölçüde uymamız hayati önem taşımaktadır. Birbirimizle yakın teması keselim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı ve başarılı şekilde yürütülen bu mücadeleden zaferle ayrılmak için hepimiz kendi tedbirlerimizi kendimiz almalıyız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
03:55
Sabah
05:23
Öğle
12:14
İkindi
15:56
Akşam
18:54
Yatsı
20:17

Van Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Baransel Eczanesi
Ipekyolu
Başak Eczanesi
Ipekyolu
Sera Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da
Milletvekili Arvas öncülüğündeki heyet çevre yolu için Ankara’da
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Başkale’de Silahlı Kavga: 2 Ölü
Çadır kentte tüp kuyruğu
Çadır kentte tüp kuyruğu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.