Başkan Aktaş’tan üreten kadınlara moral ziyareti

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kadın kooperatifleri ve derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından ilk ziyaretini Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne (Yılka-Koop) yaptı. Başkan Aktaş, üreten kadınlara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Bursa’da altyapıdan kültürel etkinliklere kadar birçok alanda çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, üreterek aile ve ülke ekonomisine katkı sunan kadınlar için de desteklerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta kadın kooperatifleri ve derneklerin temsilcileri, kadın muhtarlar, kadın meclis üyeleri ve kadın bürokratlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu kapsamdaki ilk ziyaretini Yılka-Koop’a yaptı. Kooperatifin atölyesinde üreten kadınlarla buluşan Başkan Aktaş, çalışmaları inceleyerek eksiklikler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretini eşi Sevinç Aktaş ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin ile birlikte gerçekleştiren Başkan Alinur Aktaş, kadın kooperatifi ve derneklerinin kendi çapında güzel işler yaptığını ancak Bursa adına daha aktif olmak gerektiğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreten kadınlara destek olmak için 3 ay boyunca tüm kooperatifleri tarayacaklarını belirten Başkan Aktaş, “Bu çalışmalar kapsamında Yılka-Koop’u ziyaret ettim. Buradaki kadınlara destek olan Yıldırım Belediyesi’ne ve Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Kadınlar hoş vakit geçirme, el becerilerini arttırma ve aile bütçelerine katkı sunma imkânı buluyor. Amacımız bu değerleri yapılacak fuarlarla Bursa’ya tanıtmaktır. Bursa’daki bütün kadınların bu tür aktivitelerden istifade etmesini arzuluyoruz. Şu an sahada tespitlerimizi yapıyoruz. Özellikle eşine, ailesine, çocuklarına emek verirken beraberinde üreten ve çevresine örnek olan kadınları kutluyorum. Saygı duyulacak bir hareket. Beraberinde kooperatif başkanlarına, yönetimlerine ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi’ne fedakârlıkları için teşekkür ediyorum. Bu tür dayanışmalarla çok daha fazla güzelliklerin ortaya çıkacağına inanıyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş tarafından üreten kadınlara hediye takdim edilirken, kooperatif yöneticileri de günün anısına ürettikleri ürünleri takdim etti.



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