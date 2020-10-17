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Başkan Altay Hüyük’ü ziyaret etti

KONYA HABERLERİ  | 17.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden mahalle yolu çalışmalarını inceledi, çiftçiler, muhtarlar ve esnaflarla bir araya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden mahalle yolu çalışmalarını inceledi, çiftçiler, muhtarlar ve esnaflarla bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hüyük ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hüyük’te ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen İmrenler Mahalle Yolu çalışmalarını inceleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, ardından meyve bahçesi ve çilek tarlasında hasat yapan çiftçilerle bir araya geldi. Uğur İbrahim Altay, çiftçilerle görüşmesinin ardından ilçe esnafını ziyaret etti ve Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile görüştü. Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırım programına alınan Hüyük yeni otogar binasının yapılacağı alanı da inceleyen Başkan Altay, muhtarlarla da bir toplantı yaparak istişareler gerçekleştirdi.
Hüyük ilçe ziyaretini değerlendiren Altay, bugüne kadar Hüyük’e 75 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade ederek, özellikle mahalle yolları, alt yapı çalışmaları, sıcak ve sathi kaplama işlerinin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti. Temel amaçlarının kırsaldaki insanların gelirini artırmak olduğunu aktaran Altay, “Hüyük’te aslında kırsal kalkınma başarısı var. Bugüne kadar 15 milyon çilek fidesi dağıttık ve artık Hüyük çileği sadece Konya’da değil, yurt dışında da tanınır bir marka haline geldi. Şimdi, bundan sonra yapılması gereken özellikle çileğin endüstriyel hale getirilerek satılması ve çiftçimizin gelirinin artırılması. Sulama yatırımlarımıza, tarımsal desteklerimize, alt yapı çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçelerimizde belediye başkanlarımızla gayet uyumlu bir çalışma yürütüyoruz. Mehmet Başkanımız çok gayretli. Hüyükümüze önemli hizmetler yapıyor. Konyamız tüm ilçeleriyle beraber yarınlara hazırlanıyor. Muhtarlarımızla da istişare ettik. Onlar bizim uç beylerimiz. Mahallelerimizdeki sorunları bize aktarıyorlar. İyi bir köprü vazifesi üstleniyorlar. Tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah biz de eksikleri giderme konusunda ilçe belediyelerimizle birlikte istişare halinde süreci yürütmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de kendilerine her zaman destek olan Başkan Altay’a teşekkür etti.

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