Başkan Altay: "Konyamız bu defa Cumhurbaşkanımızla gönülden kucaklaşacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanan yatırımların açılışını yapmak üzere Konya’ya geliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 2 Ekim Cuma günü bir kez daha Konya’da ağırlayacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya Şehir Hastanesi başta olmak üzere şehre değer katacak büyük yatırımların toplu açılışlarını yapacağını belirten Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Ekim Cuma günü Cuma namazı ile birlikte şehrimizde olacak. Şehir Hastanesinde yatırımların toplu açılışlarını gerçekleştirecek. Salgın sebebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız hemşehrilerimizle buluşamayacak. Konyamız bu defa Sayın Cumhurbaşkanımızla gönülden kucaklaşacak” dedi.

Konya’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile son 18 yılda çok sayıda önemli yatırıma kavuştuğunu kaydeden Başkan Altay, “Konyamıza desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, her zaman Konyamızın yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

