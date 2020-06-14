Başkan Altay: "Sosyal yardım seferberliğimiz Türkiye’ye örnek oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla Türkiye’nin en kapsamlı sosyal destek programını hayata geçirdiklerini belirterek, "İlçe belediyelerimizle birlikte pandemi sürecinde 52 bin 8 ailemize, 201 bin 460 hemşehrimize 16 milyon 147 bin 200 TL destek olduk” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs sürecinden etkilenen vatandaşlar için Türkiye’nin en kapsamlı sosyal destek programını hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, salgından çeşitli kesimlerden pek çok kişinin etkilendiğini ifade ederek, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlığı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nın birlik ve beraberliğin sağlanması adına atılan çok önemli bir adım olduğuna dikkat çekti.

"El uzatmadığımız kimse kalmadı"

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak salgından etkilenerek zor durumda kalan Konyalılara hep birlikte destek verdiklerini belirten Başkan Altay, belediyeler bazında Türkiye’nin en geniş kapsamlı sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “El uzatmadığımız hiçbir hemşehrimiz kalmadı elhamdülillah. Özellikle Ramazan ayında aş kaynamayan hiçbir vatandaşımızın olmaması için çaba sarf ettik. Bu süreçte Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle şehir merkezindeki 72 bin 365 hemşehrimize 6 milyon 991 bin TL destek verdik. 28 ilçemizde ise 55 bin 203 hemşehrimize 3 milyon 3 bin 200 TL destek olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 24 bin 543 hemşehrimize destek olduk. Sosyal Kart ile sürekli yardım alan 49 bin 349 hemşehrimizin limitlerini yüzde 300 artırdık. Dolayısıyla bu zor dönemde 52 bin 8 ailemize, 201 bin 460 hemşehrimize 16 milyon 147 bin 200 TL destek olduk” ifadelerini kullandı.