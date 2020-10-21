Başkan Altay TDBB Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, video konferans üzerinden birliğin yönetim kurulu toplantısına katıldı.

TDBB Yönetim Kurulu Toplantısı, birlik başkanı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Başkan Altay, video konferans yoluyla gerçekleştirilen ve Ekim ayı faaliyetlerinin görüşüldüğü toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimlerinin Kıbrıs halkına, Türkiye’ye ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini diledi. Başkan Altay, “Ersin Tatar Beye başarılar diliyorum. Kendisi Başbakanlığı döneminde Konya’yı da ziyaret etmişti. Sıcak ilişkilerde bulunduğumuz birisi. İnşallah hem Doğu Akdeniz’de yaşananlar hem de Kıbrıs Türk halkının geleceğine dönük önemli projeleri birlikte yürüteceğimiz bir süreç olacak” diye konuştu.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkasındayız"

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için ciddi bir mücadele içinde olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin arkasında olduğumuzu buradan tekrar ifade etmek isterim” dedi.