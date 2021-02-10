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Başkan Altay TRT Uluslararası Konya Film Platosu’nu inceledi

10.02.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte; yapımı devam eden TRT Uluslararası Konya Film Platoları alanında incelemelerde bulundu.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karahüyük Mahallesinde yapımı süren TRT Uluslararası Konya Film Platoları alanında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte; yapımı devam eden TRT Uluslararası Konya Film Platoları alanında incelemelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karahüyük Mahallesinde yapımı süren TRT Uluslararası Konya Film Platoları alanında incelemelerde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu ve birçok yönden öne çıktığını belirterek, son dönemde özellikle turizm anlamında ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"13. yüzyıl Konya’sı yeniden inşa ediliyor"
Yaklaşık 2 ay önce imzalanan Uluslararası TRT Film Platoları’nın yapımının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Türkiye’nin en büyük alanında inşa edilecek plato ile aslında 13. yüzyıl Konya’sı yeniden inşa ediliyor. Şu anda çok yoğun bir çalışma var. İnşallah tamamlandığında ilk meyvesi de 30 bölümlük bir Hazreti Mevlana dizisinin TRT’de yayınlanması ile ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda buraya gelen ziyaretçilere hem 13. yüzyıl Konya’sını görebilecekleri hem de film sahnelerini görebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Ayrıca TRT, sadece 13. yüzyıl Konya’sını inşa etmiyor. İnşallah en kısa sürede Asr-ı Saadet ile ilgili bir çalışmada da başlamış olacak. Böylece bütüncül baktığımızda Konya’nın tanıtımına çok önemli bir katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

"Konya’da adeta yeni bir şehir inşa ediliyor"
TRT Genel Müdürlüğü ve Meram Belediyesi ile iş birliği halinde yürüttükleri projenin en kısa sürede tamamlanmasını planladıklarını söyleyen Başkan Altay, “Konya’da bir anlamda adeta yeni bir şehir inşa ediliyor. Şehrimize uluslararası bir film platosunu kazanmış oluyoruz. Emeği geçen TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren’e, TRT Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Akış’a ve iş birliğinden dolayı Meram Belediye Başkanımıza Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Konya’nın her sektörde gelişmesini arzu ediyoruz. Özellikle turizm ve tanıtım konusunda Uluslararası TRT Film Platoları yeni bir başlangıç olacak, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

"Ülkemiz için çok büyük bir kazanım"
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, “Yaklaşık 2 ay önce TRT, Büyükşehir Belediyemiz ve Meram Belediyemiz arasında Türkiye’nin en büyük Uluslararası Film Platosu’nun protokolünün imzalanmasının ardından temeli hemen atılmıştı. Konya’mız, Meram’ımız ve ülkemiz için çok büyük bir kazanım. Yerli ve yabancı turizmin hareketlenmesine vesile olacak. Konya’ya gelen yerli ve yabancı her misafirimizin göreceği bir yer olacak. Konya’nın tanıtımına da ciddi katkı sağlayacak. Bu yatırımın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
TRT Uluslararası Konya Film Platoları’nın ilk etabının 2021 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

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