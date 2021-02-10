Başkan Altay TRT Uluslararası Konya Film Platosu’nu inceledi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte; yapımı devam eden TRT Uluslararası Konya Film Platoları alanında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karahüyük Mahallesinde yapımı süren TRT Uluslararası Konya Film Platoları alanında incelemelerde bulundu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden birisi olduğunu ve birçok yönden öne çıktığını belirterek, son dönemde özellikle turizm anlamında ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"13. yüzyıl Konya’sı yeniden inşa ediliyor"

Yaklaşık 2 ay önce imzalanan Uluslararası TRT Film Platoları’nın yapımının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Türkiye’nin en büyük alanında inşa edilecek plato ile aslında 13. yüzyıl Konya’sı yeniden inşa ediliyor. Şu anda çok yoğun bir çalışma var. İnşallah tamamlandığında ilk meyvesi de 30 bölümlük bir Hazreti Mevlana dizisinin TRT’de yayınlanması ile ortaya çıkmış olacak. Aynı zamanda buraya gelen ziyaretçilere hem 13. yüzyıl Konya’sını görebilecekleri hem de film sahnelerini görebilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Ayrıca TRT, sadece 13. yüzyıl Konya’sını inşa etmiyor. İnşallah en kısa sürede Asr-ı Saadet ile ilgili bir çalışmada da başlamış olacak. Böylece bütüncül baktığımızda Konya’nın tanıtımına çok önemli bir katkı sağlıyoruz” diye konuştu.