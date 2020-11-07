YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Başkan Altınsoy: “4 milyon ek ödenek Aksaray’a hayırlı olsun”

Başkan Altınsoy: “4 milyon ek ödenek Aksaray’a hayırlı olsun”

AKSARAY HABERLERİ  | 07.11.2020 13:18 | Son Güncelleme

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve teşkilatın çabalarıyla Aksaray İl Özel İdaresi hesabına 4 milyon TL ek ödenek aktarıldı.AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptıkları görüşmenin sonuç verdiğini bildirdi.

Başkan Altınsoy: “4 milyon ek ödenek Aksaray’a hayırlı olsun”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve teşkilatın çabalarıyla Aksaray İl Özel İdaresi hesabına 4 milyon TL ek ödenek aktarıldı.
AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptıkları görüşmenin sonuç verdiğini bildirdi. Gerek il merkezi, gerekse ilçe, belde ve köy ziyaretlerinde kendilerine gelen talep ve beklentileri not aldığını, çözümü için tüm teşkilat üyeleri ile birlikte çalıştıklarını aktaran İl Başkanı Altınsoy, yerelde çözümü olmayan sorunları Ankara’ya taşıdıklarını kaydetti. En çok talebin yol olduğunu ve bu sorunu gidermek için Ankara’da ilgili bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Başkan Altınsoy, “AK Parti heyetimiz ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile şehrimizin beklentileri için yaptığımız görüşme sonuç verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından İl Özel İdaremizin hesabına 4 milyon TL ek ödenek aktarımı sağlandı. Aksaray’ımızın yol sorunlarına bir nebze de olsa katkı sağladık. Bununla yetinmeyeceğiz. İnşallah devamı da gelecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ve Bakan Yardımcımız Nurettin Nebati’ye katkı ve desteklerinden dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin. Hep birlikte Aksaray’ımız için ülkemiz için bugünde yarında çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aletini çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı
İstanbul’da “suç atölyesine” jandarma baskını
İstanbul’da “suç atölyesine” jandarma baskını
Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
Kitap Kafe’de sona yaklaşıldı
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Kütahya’da 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Kütahya’da 160 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Aksaray Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:33
İkindi
15:20
Akşam
17:45
Yatsı
19:04

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Kahraman Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Yeşilyurt Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.