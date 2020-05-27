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Başkan Altun, belediye personeli ile bayramlaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 27.05.2020 11:05 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, bayram dönüşü ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.Belediye Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaşan Başkan Altun;" Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde ve bayramda da büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, bayram dönüşü ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.
Belediye Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü personelini ziyaret ederek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaşan Başkan Altun;" Her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde ve bayramda da büyük bir özveriyle çalışan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Fedakarlıkları ve gösterdikleri gayret, takdire şayandır." dedi.
Korona virüsle mücadele de başarılı bir çalışma ortaya koyduklarını ve tedbiri elden bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Özkan Altun," Şimdiye kadar ciddi manada organize olarak çalıştık. Gerek sahada personelimiz, gerekse vefa destek ekibimiz Bünyanlı hemşehrilerimizin hizmetinde oldu. Bugüne kadar, dezenfekte, maske dağıtımı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşma gibi konularda oldukça başarılı bir süreç geçirdik.Yaptığımız çalışmalar bir çok kesimden takdir aldı. Çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. İnşallah önümüzde Kurban Bayramı var. Kuran Bayramında doya doya sarılacağımız, bir arada olacağımız bir bayram yaşarız." diye konuştu.

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