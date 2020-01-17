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  4. Başkan Altun’dan şampiyonlara ziyaret

Başkan Altun’dan şampiyonlara ziyaret

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Halter Takımını ziyaret etti.Genç sporcular ve antrenörleriyle bir süre sohbet eden Başkan Altun, sporcular ve hocaları aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü tebrik etti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Halter Takımını ziyaret etti.
Genç sporcular ve antrenörleriyle bir süre sohbet eden Başkan Altun, sporcular ve hocaları aldıkları başarılı sonuçlardan ötürü tebrik etti. Başkan Altun,"Geçtiğimiz günlerde halter sporunda aldıkları başarılı sonuçlarla bizleri gururlandıran Bünyan Halter Takımımızı antrenman salonlarında ziyaret ederek bizzat tebrik ettik. Sporda bu başarıları aldığımızı görmek bizleri çok mutlu ediyor. Spor bir süreç gerektiriyor. Bu süreçte Bünyan Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazırız. Gençlerin salonlarında ve ekipmanlarında bir takım eksikler var bunları mümkün olan en kısa sürede imkanlarımız ölçüsünde tamamlayacağız.Gençlerimizden ve hocalarımızdan başarı sözü istiyoruz. Biz sporcularımıza, gençlerimize, onların gözlerindeki ışığa inanıyoruz, güveniyoruz. Bünyan’ımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz. Bir kez daha hem sporcularımızı hem de değerli hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Antrenör Ekrem Ağıllı, Ahmet Yalçın Danacı ve genç sporcular ise Başkan Altun’un desteklerini her zaman hissettiklerini ifade ederek kendilerine teşekkür ettiler.

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