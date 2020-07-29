Başkan Angı: "Fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı ve hastaları unutmamalıyız"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında "Bayramları bayram yapan birlik ve beraberlikle milletçe kenetlenerek yardımlaşma ve dayanışma içerisinde sevinçlerimizi paylaşmaktır" dedi.

İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlayan Başkan Angı, mesajında şunları söyledi: “Bayramlar, bizleri birbirine yaklaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularını artıran, barış, huzur ve kardeşliğin hakim olduğu, toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri bulunan mukaddes günlerdir. Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren bayramlarda, dargınlık ve kırgınlıklara son vererek, fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı ve hastaları unutmamalı, maddi ve manevi destekleri esirgememeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ederken, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini ve bayram sevincinin tüm yıla yayılmasını diliyorum.”

