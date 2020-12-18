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Başkan Arslan’dan "Yerel esnafa sahip çıkın" çağrısı

ORDU HABERLERİ  | 18.12.2020 12:21 | Son Güncelleme

Pandemiden dolayı zor günler geçiren yerel esnafa sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunan Fatsa Gıda Maddeleri ve Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, vatandaşlara yerel esnaflardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.Başkan Fatih Arslan, pandemi sürecinde ciddi sıkıntılarla karşılaşan yerel esnafın sahiplenmesini istedi.

Başkan Arslan’dan "Yerel esnafa sahip çıkın" çağrısı

Pandemiden dolayı zor günler geçiren yerel esnafa sahip çıkılması konusunda çağrıda bulunan Fatsa Gıda Maddeleri ve Esnaf Odası Başkanı Fatih Arslan, vatandaşlara yerel esnaflardan alışveriş yapmaları çağrısında bulundu.
Başkan Fatih Arslan, pandemi sürecinde ciddi sıkıntılarla karşılaşan yerel esnafın sahiplenmesini istedi. Yerel esnafın yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini belirten Arslan, “Gün birlik günüdür, gün dayanışma günüdür, gün yerel esnafa sahip çıkma günüdür” dedi.
Başkan Arslan, “Özellikle normalleşme sürecine yakın bir zamanda yaşanan pandemi ve beraberinde getirilen kısıtlamalar ne yazık ki yerel esnafı zorlamaktadır” diye konuştu.

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