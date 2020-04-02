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Başkan Aşgın’dan sağlık çalışanlarına meyve jesti

ÇORUM HABERLERİ  | 02.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sağlık çalışanlarına meyve ikramında bulundu.
Koronavirüsle mücadele konusunda yoğun bir tempo ile çalışan sağlık çalışanlarının moralini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla Çorum Belediyesi olarak daha önce Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları için hazırladıkları meyve tabaklarından Hasanpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Buhara Özel Hastane ve Elitpark Özel Hastane çalışanları için de hazırladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bizler virüsten uzak durmanın bin bir türlü yolunu ararken, özveri ve fedakarlıklarla yüzyılın belasıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza muhabbetlerimi sunuyor, selamlarımı iletiyorum.” dedi.
Sağlık çalışanlarına meyve tabaklarını Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan teslim etti.

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