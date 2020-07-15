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Başkan Aslan’dan 15 Temmuz açıklaması

İZMİR HABERLERİ  | 15.07.2020 13:06 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, "Birlik ve beraberlik içinde darbeye karşı alınan ortak kararlı tavır sayesinde şer güçleri başarılı olamamıştır” dedi.EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından açıklamada bulundu.

Başkan Aslan’dan 15 Temmuz açıklaması

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle açıklama yapan Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, "Birlik ve beraberlik içinde darbeye karşı alınan ortak kararlı tavır sayesinde şer güçleri başarılı olamamıştır” dedi.
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından açıklamada bulundu. Aslan, ülkemizin 4 yıl önce yaşadığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin, birlik ve beraberlik içinde demokrasi zaferine imza attığını belirttiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklamasında, "Öncelikle, 15 Temmuz’da devletimize ve demokrasimize karşı yapılan hain darbe girişimi karşısında, milli irademize sahip çıkıp hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ile anıyor, gazilerimizi minnet duygularımızla selamlıyoruz" ifadelerini kullandı. Aslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye’nin istikrarına, ekonomisine ve hukuk devletine yönelik gerçekleştirilen darbe girişimine karşı toplum olarak çok önemli bir demokrasi sınavı verdik. Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel yapı taşı demokrasidir. Milletimizin geleceğinin en önemli garantisi, demokratik bir hukuk devleti çatısı altında bir arada yaşamaktır. İş dünyası olarak bu süreçte bizler de üzerimize düşeni yaparak ekonomimizin ayakta kalabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Üretimin ve ihracatın öneminin günden güne artmakta olduğu ülkemizde, Türkiye’nin gücüne inanmaya ve ülkemizi dünyanın dört bir yanında gururla temsil etmeye devam ediyoruz." EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, yaşanan acı günlerin tüm toplumda derin izler bıraktığını belirterek, “15 Temmuz’da halka, devlet kurumlarına, demokrasimize yapılan alçakça saldırının karşısında siyasi görüşü ne olursa olsun demokrasiye ve cumhuriyete yürekten bağlı tüm vatandaşlarımız dimdik durarak karşı gelmiştir. Birlik ve beraberlik içinde darbeye karşı alınan ortak kararlı tavır sayesinde şer güçleri başarılı olamamıştır” dedi. Aslan; temel hak ve özgürlükler, Atatürk ilkeleri ve çağdaş demokratik değerlere gönülden bağlı genç iş insanları olarak demokratik standartlarımızın yükseltilmesinin ulusal ve uluslararası rekabetçiliğimizi artıracağına olan inanç ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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İmsak
04:08
Sabah
05:53
Öğle
13:22
İkindi
17:16
Akşam
20:42
Yatsı
22:19

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Eray Eczanesi
Balcova
Sevgül Eczanesi
Balcova
Büyük Eczanesi
Bayindir
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Şark Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

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