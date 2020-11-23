Başkan Asya’dan Öğretmenler Günü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, “Bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlayan kıymetli öğretmenlerimiz, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bir neslin en iyi şekilde yetişmesine siz saygıdeğer öğretmenlerimiz vesile oluyorsunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, ailelerine ve ülkelerine faydalı olmaları sizlerin yönlendirmesi ile oluyor. Bilgi ve tecrübelerinizle aydınlattığınız gençlerin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol alacaklarına inancım tamdır. Emeklerinizden dolayı sizlere müteşekkirim” dedi.

“Her zaman sizlerle beraber olduğumuzu bilmenizi isterim” diyen Başkan Asya, “Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açık olmuştur. Bu mutlu gününüzde de sizlerle bir arada olma arzusundaydık. Ancak pandemiden dolayı bunu gerçekleştiremiyoruz. Korona virüs salgını dolayısıyla zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte de sağlık çalışanlarımız gibi sizler de önemli bir sorumluluk üstlenmiş bulunmaktasınız. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının aksamaması için çaba sarf ediyorsunuz. Fedakarlığınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Görev süremiz içinde sizlerle hep diyalog halinde olduk. Eğitimcilerimizin fikir ve önerileri ile ilimizi şekillendirmeye çalıştık. Sizlerin söylediklerini kendimize yol haritası olarak belirledik. Yılın sadece bir günü hatırlanmadığınızı, ziyaretlerimiz ile istişarelerimiz ile kanıtladık. Biz sizlere yaptıklarımızı anlattık, eksiklerimizi sizlerin gözünüzle tespit edip çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettik. Sizler önerileriniz ile yolumuzu aydınlattınız. Bugün geldiğimiz noktada iyi bir iş çıkardığımızı gözlemleyebiliyoruz. Yüzde yüz başarılı olamasak da, çok iyi bir düzeyde başarıyı yakaladığımızı söyleyebiliriz. Bugüne kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti hayata geçirme imkanı bulduk. Bu süreçte tek gayemiz halkımızın beklentilerini hakkıyla karşılamak ve ilimizin gelişimine ivme kazandırmak oldu. Allah’a şükürler olsun ki hedeflerimizin ötesinde icraatlarımız oldu. İnşallah bunları devam ettirecek fırsatlarımız olur. Dileğimiz ve temennimiz hizmetkarlık yolunda bizlere layık görülen desteklerin hakkını vermektir. Halkımızın güvenini boşa çıkarmadığımızı düşünüyoruz. İnşallah ilimizin inşası ve ihyasındaki gayretlerimiz devam edecektir. Bunu sizlerle birlikte başaracağımıza inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Öğretmenler Günü’nüzü tebrik eder, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmenizi dilerim” ifadelerini kullandı.

