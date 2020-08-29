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Başkan Atabay 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

AYDIN HABERLERİ  | 29.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.Başkan Atabay mesajında “30 Ağustos Zaferi’nin 98.

Başkan Atabay 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Atabay mesajında “30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos 1922 tarihi, Türk Ulusunun Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği bağımsızlık mücadelesinin, tarihte eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu yüce milletimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında gösterdiği büyük kahramanlıklarla vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı birlik ve beraberlik ruhu ile verdiği muhteşem bir mücadele ile büyük zaferi kazanmış ve bize bu güzel vatanımızı emanet etmiştir. Türk milletinin bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz bir anıtı olan bu zafer, Türk ordusunun yüksek kudret ve kahramanlığının bir göstergesi olmakla kalmamış ulusal birlik ve beraberliğin ne kadar büyük ve zinde bir güç olduğunu da ortaya koymuştur. Ulus olarak ortak hedefimiz, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine sahip çıkarak bütün imkansızlıklara, bütün yokluklara rağmen türlü zorlukları aşarak kurduğumuz çağdaş laik ve demokratik Cumhuriyetimizi, her zaman korumak, yüceltmek ve daha da güçlendirmektir. Milletimizin birliği ve bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin 98.yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Esin Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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