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Başkan Atabay, Didim’de virüslere karşı savaş başlattı

AYDIN HABERLERİ  | 20.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, kentin tüm mahallelerinde ve turistik bölgelerinde korona virüse karşı savaş başlattı.Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüse (Kovid-19) yönelik önlem ve tedbir amacıyla kentin tüm mahallelerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Vatandaşların daha temiz, nezih ve sağlıklı bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için güvenli bir ortam oluşturmak adına ortak kullanım alanlarında, parklarda ve sahillerdeki dezenfekte çalışmalarını bizzat yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vatandaşların yoğun bulunduğu turistik bölgelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, kentin tüm mahallelerinde ve turistik bölgelerinde korona virüse karşı savaş başlattı.
Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Korona virüse (Kovid-19) yönelik önlem ve tedbir amacıyla kentin tüm mahallelerinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Vatandaşların daha temiz, nezih ve sağlıklı bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için güvenli bir ortam oluşturmak adına ortak kullanım alanlarında, parklarda ve sahillerdeki dezenfekte çalışmalarını bizzat yerinde denetleyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vatandaşların yoğun bulunduğu turistik bölgelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Hayatın her alanında, kentimizden Virüsleri temizlemeye söz verdik. Sözümüzü tutuyoruz, devam ediyoruz" diye konuştu.

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