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Başkan Atabay, “Kentimizin yaşam kalitesini arttıracağız”

AYDIN HABERLERİ  | 26.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.Kentin yaşam kalitesini arttırmak ve Didim’i sağlıklı ulaşım altyapısına kavuşturmak adına, faaliyetlerini sürdüren ekipler yapılan planlamalar doğrultusunda, Hisar Mahallesi’nde kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kentin yaşam kalitesini arttırmak ve Didim’i sağlıklı ulaşım altyapısına kavuşturmak adına, faaliyetlerini sürdüren ekipler yapılan planlamalar doğrultusunda, Hisar Mahallesi’nde kaldırım çalışmaları gerçekleştiriyor. Kaldırım çalışmalarının yanı sıra kentin dört bir yanında bakım ve onarım çalışmaları yapan Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda çalışma gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay “Kentimizin yaşam kalitesini arttırmak ve vatandaşlarımıza daha güzel bir yaşam alanı sunmak adına çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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