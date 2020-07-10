Başkan Atabay’dan esnafa destek

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, ilçemizde hizmet veren berber ve kuaförleri ziyaret ederek işletmelere tek kullanımlık önlük, maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Korona virüs dönemi sonrası normalleşme sürecinde, ilçedeki berber ve kuaförleri ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, esnaf ve vatandaşların virüsten korunabilmeleri açısından hijyenik olan tek kullanımlık önlük, maske ve dezenfektan desteğinde bulundu.

İlçede tüm berber ve kuaförleri teker teker ziyaret ederek bol kazançlar dileyen Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vatandaşlarımızın hijyenik ortamda kişisel bakımlarının gerçekleştirilmesi için geçtiğimiz aylarda ilk olarak berber ve kuaförlerimizde dezenfektan işlemleri ve maske dağıtımı gerçekleştirmiştik. Şimdi de tek kullanımlık önlük, maske ve dezenfektan desteğinde bulunuyoruz, halkımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız, esnaflarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecektir.” dedi.

Esnaflardan Atabay’a teşekkür

Didim’de bulunan berber ve kuaför esnafları, Korona virüs dönemi sonrası normalleşme süresince, ilçede hizmet veren işletmelere yapılan dezenfektan çalışması, tek kullanımlık eldiven, maske ve önlüklerin dağıtılması gibi her konuda destek olan Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve ekibine teşekkür ettiler.

