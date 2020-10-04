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Başkan Ataç bol kazançlar diledi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirli girişimcilerin iş yeri açma mutluluğuna ortak olmaya devam ederken, “İşsizlik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda yapılan ticari yatırımlar, istihdam açısından büyük önem arz ediyor” dedi.
Başkan Ataç Zafer Mahallesi’nde hizmete giren bir unlu mamuller işletmesinin açılışına katılarak iş yeri sahiplerine hayırlı olsun dileklerini iletti. İşletmenin açılışına katılan Başkan Ataç, iş yeri sahibi İsmail Demir’e bol kazançlar temennisinde bulundu. Başkan Ataç, yeni iş yerlerinin açılmasının istihdam ve ekonomik olarak kente katkı sağlayacağını belirtirken, “Ekonomik açıdan ülkece zor günlerden geçiyoruz. İşsizlik sorunu her geçen gün artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda yapılan ticari yatırımlar, istihdam açısından büyük önem arz ediyor. Bu işletmeler hem ekonomiye hem de Eskişehirli vatandaşlarımızın istihdamına katkı sağlayacak. Tüm işletmelerimize bol kazançlar ve hayırlı işler diliyorum. Ekonomik koşulların iyileşmesi, esnafımız ile birlikte tüm vatandaşlarımızın refah düzeyinin artması en büyük dileğimiz” diye konuştu.
Başkan Ataç, işletmenin açılış kurdelesini keserken, Demir’e de temsili siftah parası takdim etti.

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