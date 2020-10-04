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Başkan Ataç: "Hemşehrilerimiz ile aramızdaki bağlar çok güçlü"

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç: "Hemşehrilerimiz ile aramızdaki bağlar çok güçlü"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta gerçekleştirdiği ev ziyaretlerine devam ediyor.
Başkan Ataç’ın Eskişehirliler ile buluştuğu ev buluşmasının adresi bu kez Kızılinler Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Kızılinler’in evi oldu. Gelen davet üzerine Kızılinler ailesine misafir olan Başkan Ataç, aile ile sohbet etti. Eskişehirliler ile bağının çok güçlü olduğunu ifade eden Başkan Ataç, “Tepebaşı’nın her mahallesinde, her sokağında, her evinde ilgi ile karşılanmak benim için büyük mutluluk. Hemşehrilerimizle zaten her ortamda buluşuyoruz ve evlere davet geldiğinde de ayrıca mutlu oluyorum. Çünkü Eskişehirliler beni misafir değil, aileden biri gibi görüyor. Hemşehrilerim ile aramızdaki bağlar çok güçlü. Bugün de Kızılinler Mahallemizde İsmail kardeşimizin evindeydik. Kendisi geçmiş dönemde muhtarlık da yaptı. Bu yüzden kırsal mahallelerimize yaptığımız hizmetler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Kendisine daveti ve misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Kızılinler ailesi ziyaretinden dolayı Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletirken, buluşma hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.

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