Başkan Ataç’tan başarılı voleybolculara tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, lig bitimine bir maç kala play-off’ta mücadele etmeyi garantileyen Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı’nı kutladı.

Başkan Ataç kutlama mesajında, “Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maçta başarılı sporcularımız, başarılı bir oyun ortaya koyarak; 25-22, 25-17 ve 25-20’lik setlerle Gölcük İhsaniye’yi mağlup etmeyi başardı. Antrenörlerimiz Özkan ve Fatma Çimenli’nin çalıştırdığı takımımız, bu galibiyetle puanını 36’ya yükseltti. Böylelikle grup ikinciliği ile play-off’ta mücadele etme hakkını garantilemiş oldu. Oynadığı 15 maçta 12 galibiyet alan ve sadece 3 kez mağlup olan kızlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

