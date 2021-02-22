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Başkan Ataç’tan başarılı voleybolculara tebrik

22.02.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Başkan Ataç’tan başarılı voleybolculara tebrik

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, lig bitimine bir maç kala play-off’ta mücadele etmeyi garantileyen Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı’nı kutladı.
Başkan Ataç kutlama mesajında, “Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda oynanan maçta başarılı sporcularımız, başarılı bir oyun ortaya koyarak; 25-22, 25-17 ve 25-20’lik setlerle Gölcük İhsaniye’yi mağlup etmeyi başardı. Antrenörlerimiz Özkan ve Fatma Çimenli’nin çalıştırdığı takımımız, bu galibiyetle puanını 36’ya yükseltti. Böylelikle grup ikinciliği ile play-off’ta mücadele etme hakkını garantilemiş oldu. Oynadığı 15 maçta 12 galibiyet alan ve sadece 3 kez mağlup olan kızlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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