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Başkan Atay’ın 19 Mayıs mesajı

AYDIN HABERLERİ  | 17.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Efeler Belediye Başkanı M.

Başkan Atay’ın 19 Mayıs mesajı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Atay mesajında, "19 Mayıs 1919, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne giden sürecin ilk adımıdır. Zor şartlar altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en büyük görevidir. ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyen ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce kurtuluş mücadelesinin meşalesini yakmış ve nesilden nesile günümüze kadar gelmiştir. Bizlere düşen görev; gençlerimize fırsat eşitliği sağlamak, gelecek kaygısı yaşamadıkları, özgür bireyler olarak özgüven içinde yetiştikleri bir düzen inşa etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor; bırakmış oldukları mirasa sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum" dedi.

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Aydın Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

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Sabah
05:50
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:20
Yatsı
21:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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